Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardımı

Atatürk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri, ramazan ayı nedeniyle kırsaldaki ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardımı yaptı.

Fars Dili ve Kültürü Kulübü Başkanı Resul Seven, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Güzelova Ortaokulunu ziyaret ederek, okul müdürü Selami Topaloğlu ile görüştü.

Seven, yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Güzelova Ortaokulundaki ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımında bulunduklarını belirterek, "Anlaştığımız kıyafet mağazalarında öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda harcamaları için hediye çeklerini müdür beye takdim ettik. Öğrencileri mutlu etmemizde yardımcı olan sponsor iş adamlarına ve okul müdürü Selami Topaloğlu hocamıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Güzelova Ortaokulu Müdürü Selami Topaloğlu da "Gençlerimizin çevresine ve topluma bu şekilde yararlı davranışlarda bulunması bizi geleceğimize dair umutlandırıyor. Faaliyetlerinden ötürü Atatürk üniversitesi Fars Dili ve Kültürü Kulübü ile onlara desteklerinden ötürü sponsorlarına teşekkür ederiz." diye konuştu.