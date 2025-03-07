Karlı ovalardan geçen Doğu Ekspresi yolcularına masalsı yolculuk sunuyor

Molanın ardından seferine devam eden tren, Pasinler'deki Hasankale İstasyonu ile Köprüköy ilçesindeki tarihi Çobandere Köprüsü'nün yanından geçerek son durağı Kars'a ulaşıyor.

Burada yaklaşık 3 saat mola veren trenden inen misafirler, yaptıkları gezintiyle şehrin kültürel ve tarihi güzelliklerini keşfediyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından Ankara-Kars hattında hizmete sunulan Turistik Doğu Ekspresi, karlı ovalardan geçerek yerli ve yabancı turistlere masalsı yolculuk sunuyor.

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