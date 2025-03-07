Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Karlı ovalardan geçen Doğu Ekspresi yolcularına masalsı yolculuk sunuyor

        Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından Ankara-Kars hattında hizmete sunulan Turistik Doğu Ekspresi, karlı ovalardan geçerek yerli ve yabancı turistlere masalsı yolculuk sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 20:09 Güncelleme: 07.03.2025 - 20:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karlı ovalardan geçen Doğu Ekspresi yolcularına masalsı yolculuk sunuyor
        ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından Ankara-Kars hattında hizmete sunulan Turistik Doğu Ekspresi, karlı ovalardan geçerek yerli ve yabancı turistlere masalsı yolculuk sunuyor.

        Sezonun ilk seferine 23 Aralık 2024'te başlayan Turistik Doğu Ekspresi ile bölgenin turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

        Ankara'dan seferine başlayan tren, beyaz örtüyle kaplı ovalar ve vadilerden ilerleyerek yolcularına eşsiz manzaralar arasında keyifli vakit geçirme imkanı sağlıyor.

        Tren, Erzurum'un Aşkale ilçesindeki Kandilli Celal Bey ve Karasu Demir köprülerini geride bırakarak kent merkezindeki gara ulaşıyor.

        Burada yaklaşık 3 saat mola veren trenden inen misafirler, yaptıkları gezintiyle şehrin kültürel ve tarihi güzelliklerini keşfediyor.

        Molanın ardından seferine devam eden tren, Pasinler'deki Hasankale İstasyonu ile Köprüköy ilçesindeki tarihi Çobandere Köprüsü'nün yanından geçerek son durağı Kars'a ulaşıyor.

        Erzurum Valiliği, trenin karla kaplı arazilerde ilerlemesi ve tarihi köprülerden geçişini gösteren dron görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        PKK koşulsuz olarak silahları terk etmeli
        PKK koşulsuz olarak silahları terk etmeli
        "Sizin onlardan ne farkınız var?"
        "Sizin onlardan ne farkınız var?"
        Ece Gürel'e veda! Ölüm nedeni açıklandı
        Ece Gürel'e veda! Ölüm nedeni açıklandı
        Tanju öğretmenden acı haber geldi!
        Tanju öğretmenden acı haber geldi!
        Trump: Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünüyorum
        Trump: Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünüyorum
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        Beşiktaş'tan yabancı hakem açıklaması!
        Beşiktaş'tan yabancı hakem açıklaması!
        7 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        7 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Hafta sonunda bahar havası! Uzun vadeli tahminlerden önemli uyarı!
        Hafta sonunda bahar havası! Uzun vadeli tahminlerden önemli uyarı!
        Beşiktaş'ın Gedson planı!
        Beşiktaş'ın Gedson planı!
        Trump: İran liderine mektup gönderdim
        Trump: İran liderine mektup gönderdim
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        "İstemeden gündemin bir parçası oldum"
        "İstemeden gündemin bir parçası oldum"
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"

        Benzer Haberler

        Turistik Doğu Ekspresi'nin Erzurum geçişi, dronla görüntülendi
        Turistik Doğu Ekspresi'nin Erzurum geçişi, dronla görüntülendi
        YÖK Başkanı Özvar: Sorunlara karşı daha dirençli bir sistem oluşturmamız ön...
        YÖK Başkanı Özvar: Sorunlara karşı daha dirençli bir sistem oluşturmamız ön...
        Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardı...
        Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardı...
        Erzurum'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi
        Erzurum'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi
        YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Erzurum'da konuştu:
        YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Erzurum'da konuştu:
        Erzurum'da kadınlar iftar programında buluştu
        Erzurum'da kadınlar iftar programında buluştu