Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Erzurum'da konuştu: (1)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatında kadınlar için en önemli meselenin iş ve aile uyumunun sağlanması olduğunu belirterek, "Bu sebeple kadınların işi ile ailesi arasında kalmaması için teşvik ve destekler sağlıyoruz." dedi.​​​​​​​

Bakan Işıkhan, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen "Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılının Kadınları Yüzyılın Kadın İstihdamı Erzurum İş Pozitif Tanıtım Programı"nda yaptığı konuşmada, çalışma hayatının bel kemiği olan kadın emekçilerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Işıkhan, "Kadınlar, şehrin tarihinden, doğasından, zengin kültüründen ve mutfağından aldıkları ilhamla, buradaki potansiyeli alın terleriyle üretime dönüştürüyorlar. Sizler, ülkemizin tam bağımsızlık yolundaki kalkınma mücadelesine omuz vererek, bu şehrin erkeklerinin de kadınlarının da dadaş, yiğit ve mert olduğunu herkese gösterdiniz." diye konuştu.

Işıkhan, Anadolu'da kadınların sanayi, teknoloji, ticaret ve birçok alanda gösterdikleri başarıların herkes için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Varlığıyla bizlere güç ve huzur veren, el attığı her işi güzelleştiren tüm kadınlara şükranlarımı sunuyorum. Bugün ülkemizin kalkınma mücadelesinde özellikle çalışma hayatımızda da kadınlarımızın desteğine, varlığına her zamankinden daha çok ihtiyaç duymaktayız. Bu sebeple, bir taraftan çalışma hayatının yapısal sorunlarını çözüp istihdamı artıracak politikalar geliştirirken, diğer yandan da kadınlarımıza pozitif ayrımcılık sağlayacak alanların çoğaltılması için gayret gösteriyoruz. Kadınları istihdam, iş gücü piyasası, sendikal örgütlenme hakkı, çalışma saatleri, iş-aile uyumu ve çalışma koşulları başta olmak üzere her alanda güçlendirmeye önem veriyoruz."

Işıkhan, geçen yıl kadınların kayıtlı istihdam sürecine sorunsuz ve engelsiz bir şekilde dahil olabilmeleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın desteklediği "İş Pozitif Kadın İstihdam Projesi"ni başlattıklarını aktardı.

Bakan Işıkhan, İş Pozitif'in tüm kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki istihdam eşleştirme süreçlerini kayıt altına alan, iş arayan ile işverenin çevrimiçi olarak bir araya gelebileceği bir iş birliği sistemi olarak tanımladıklarını belirtti. Diğer bakanlıkların da proje ortağı olduğu İş Pozitif'in en önemli hedefinin kayıtlı kadın istihdamını artırmak olduğuna işaret eden Işıkhan, "Bu kapsamda bir yıl boyunca pilot illerimizde İŞKUR bünyesinde İş Pozitif Ofisleri kurduk ve yine birçok ilde kadın istihdam fuarları düzenledik. Bu projeyle 900 bini aşkın kadını istihdama kazandırdık." ifadelerini kullandı. - "Kadın girişimciliğinin yolunun açılmasını da sağlıyoruz" Çalışma hayatında kayıt dışılığın en büyük problemlerden biri olduğuna vurgu yapan Işıkhan, şöyle devam etti: "Kayıt dışılık, tüm çalışma hayatı sistemini, aktüeryal dengeyi, özellikle de kadınların sosyal güvenliğini ve geleceğini tehlikeye atıyor. Bu sebeple kayıtlı istihdam oranlarını yukarı taşıyacak ve nitelikli iş gücünü yetiştirecek her türlü proje ve programı hayata geçirmeye gayret ediyoruz. İş Pozitif ile bu tür problemlerin de önüne geçmeye çalışıyoruz. Ayrıca hem kayıtlı istihdamın artırılmasına hem de hibe, teşvik, kredi ve muafiyetler vasıtasıyla kadın girişimciliğinin yolunun açılmasını da sağlıyoruz. Çalışma hayatında kadınlarımız için en önemli mesele iş ve aile uyumunun sağlanmasıdır. Bu sebeple kadınların işi ile ailesi arasında kalmaması için teşvik ve destekler sağlıyoruz. İş Pozitif'e ilave olarak Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi'ne katılımcı olan kadınlarımıza çocuk bakım desteği sunuyoruz. Bunun yanında İŞKUR vasıtasıyla mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları düzenliyoruz." Işıkhan, son 23 yılın rakamlarına bakıldığında, programlardan yararlanan yaklaşık 5 milyon vatandaşın yüzde 53'ünün kadın olduğunu vurgulayarak, "2002'den 2024'ün sonuna kadar toplam 15 milyon kişi İŞKUR aracılığı ile işe yerleştirilmiş olup bunun yüzde 33'ünü kadınlar oluşturmaktadır. Bu rakamlar bize hem kadınların çalışma hayatındaki istek ve azmini hem de kalkınma ve gelişme sürecimizde ne kadar önemli bir role sahip olduklarını göstermektedir." diye konuştu.