Erzurum'da sağlık çalışanları ramazanda soğuğa rağmen Gazze için yürüdü

Erzurum'da sağlık çalışanları, ramazanda dondurucu soğuğa rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla 69'uncu haftasında da sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Kent merkezindeki Lalapaşa Camisi'nin önünde bir araya gelen doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Atatürk Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Zeynep İkra Çınar, grup adına yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak istediğini ancak Doğu Türkistan ve Filistin başta olmak üzere dünyanın birçok coğrafyasında taciz, tecavüz, işkence ve ölümün bu günün her kadın için adil olmadığını bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.

- "En önemlisi boykot yapalım"

Kadın hakları savunucularına ve feministlere seslenen Çınar, "Kadınlara yapılan bu zulme ne zamana kadar kulak tıkayacaksınız? 'Ben ne yapabilirim?', demeyelim. Hz Ali’nin dediği gibi 'Bir zulmü engelleyemiyorsanız en azından onu herkese duyurun.', protestolar yaparak vicdanımızın körelmesini engelleyelim. En önemlisi boykot yapalım. Sadece kendimize değil çevremizdekilere duyuralım. Bu yapacaklarımız insanlığın onurlu duruşudur." şeklinde konuştu.

Sessiz yürüyüş, basın açıklamasının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için okunan duayla sona erdi.