6 katlı binanın çatısından düşmekten, beline bağladığı iple kurtuldu

ERZURUM'da 6 katlı binanın çatısındaki karı temizlerken ayağı kayan 3 çocuk babası Hüseyin Ergün (51), beline bağladığı iple düşmekten kurtuldu. Binanın bacasına sardığı ipin bir ucunu da beline dolayan Ergün, “5 dakika asılı kaldım. Hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti” dedi.

Olay, Palandöken ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yöneticiliğini yaptığı 6 katlı apartmanın çatısında biriken karları temizlemek isteyen Hüseyin Ergün, bacaya sardığı ipin bir ucunu da beline bağlayarak çalışmaya başladı. Çatıda buz oluşmasını engellemek için karları kürekle atan Ergün'ün ayağı kaydı. Kontrolünü sağlayamayan Ergün, 6 katlı binanın çatısından düşmekten beline sardığı iple kurtuldu. Belindeki iple çatıda asılı kalan Ergün'ün yardımına, o sırada bölgeden geçenler koştu. Binanın çatısına çıkanlar, ipte asılı kalan Ergün'ü çekerek kurtardı.

Komşularının ziyaret edip, 'Geçmiş olsun' dileğinde bulunduğu Hüseyin Ergün, "Bu sene Erzurum'da kış çok çetin geçti. Cemre de düşünce karlar erimeye başladı. Çatıda yarım metreye kadar buz kütlesi oluştu. Apartmanımız 4 daire üzerine, bütün dairelerimiz akmaya başladı. Ben de bu karları temizlemek için çatıya çıkmıştım. Zaten 3-4 gündür aralıklarla temizliyordum. Tabii tedbirlerimi alarak, halatım falan vardı. Onları belime kuvvetli şekilde bağlamıştım. Ufak bir kar kütlesi ayağımın altına gelince beni kaydırdı. Halatla beraber beni çatıdan aşağıya düşürdü. Tabii o anda ani bir refleksle ipe sarıldım. İpi bırakmadım, öylece 5 dakika kadar asılı kaldım. Çocuklarımı camdan, balkondan gördüm. Üzülmesinler diye onlara fazla bakmadım. Ağlıyordular onları duyabiliyordum. O an hayatım bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti. Allah herkesin çocuklarını bağışlasın. Benim de 1 engelli çocuğum var, 16 yaşında, ilk önce o aklıma geldi. Kızlarım aklıma geldi, eşim, annem kardeşlerim. İnsan ister istemez korkuyor, tereddüt ediyor. Beni kurtarmaya çatıya çıkan arkadaşları da tanımıyordum. O anın telaşesiyle, paniğiyle toplaşan vatandaşlardan yukarıya 2 arkadaş çıktı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Onların da çok büyük emeği oldu, şu an konuşabiliyor olmamda. Kızlarıma söz verdim, artık çatıya çıkmayacağım" diye konuştu.