Erzurum'da tıra arkadan çarpan kamyondaki 2 kişi yaralandı
Erzurum'da kamyonun tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Erzurum'da kamyonun tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Pasinler ilçe çıkışında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon, bir tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kamyonda sıkışan ve ağır yaralanan 2 kişi, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılıp, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın meydana geldiği bölgede yoğun sisin etkili olduğu gözlendi.
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