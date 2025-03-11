Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da ekmek almaya giderken sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandı

        Erzurum'un Narman Belediyesi sınırlarında ekmek almaya giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 12:24 Güncelleme: 11.03.2025 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da ekmek almaya giderken sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandı
        ABONE OL

        Erzurum'un Narman Belediyesi sınırlarında ekmek almaya giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaktaki Sütpınar Mahallesi'nde ekmek almaya giden Murat Tutar'a sahipsiz köpekler saldırdı.

        Ağır yaralı olarak ilçe merkezindeki hastaneye kaldırılan çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesinde acil yoğun bakımda tedaviye alındı.

        Baba Yakup Tutar, AA muhabirine, oğlunu kanlar içinde görünce korktuğunu söyledi.

        Oğlunun kıyafetlerinin paramparça olduğunu ifade eden Tutar, "Murat bakkala ekmek almaya giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğramış. Köpeklerin elinden kendisi kurtulmuş. Murat, bir komşumuzu karşıdan görünce ondan yardım istemiş, 'Köpekler beni ısırdı.' diye bağırmış." dedi.

        - "Her yeri paramparça olmuştu"

        Tutar, şöyle konuştu:

        "Komşumuz da gelip haber vermiş, kardeşim gidip getirdi, evin önünde gördüğümüzde yüzü, gözü ve her yeri paramparça olmuştu. İlçeye sağlık ocağına götürdük. Oradaki müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesine getirdik. Kafasında 5-6 santim genişliğinde 5 yara var. Kulak memesi parçalanmış, kopmuş. Gözünün altında diş izi var. Boğazında nefes borusunda 2 delik var. Durumu şu anda kritik, yoğun bakımda. Çocuğum oruç tutuyordu, akşam 9-10'a kadar çikolata getirmemi bekliyordu ama şimdi ben onu hastanede 'Kalkacak mı?' diye bekliyorum. Doktorlar, kafasındaki yaralarında sıkıntı olmadığını ama nefes borusunda sorun olduğunu söyledi. Aşırı derece kan kaybetmiş, damar yolu açtıklarında kan gelmiyordu. Allah göstermesin kan kaybından ölebilirdi."

        Belediye ekiplerinin sahipsiz köpekleri toplamaya başladığı haberini aldığını anlatan Tutar, "Birinin çocuğu ölünce mi illa olması gerekiyor? Niye şimdi toplamaya başladılar, dün toplasaydılar. Çocuğuma ben şimdi çikolata götürürdüm ama bugün hastanede bekliyorum. Kim sorumluysa hepsinden şikayetçi olacağım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        Trump-Zelensky tartışması 'planlı' mıydı?
        Trump-Zelensky tartışması 'planlı' mıydı?
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Moskova'ya yoğun İHA saldırısı
        Moskova'ya yoğun İHA saldırısı
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        "Büyük hayal kırıklığı"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        Emekli polis eşini eşarpla boğdu!
        Emekli polis eşini eşarpla boğdu!
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Yapay zekada stratejik yarış büyüyor!
        Yapay zekada stratejik yarış büyüyor!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! 'Yan baktın' cinayeti!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! 'Yan baktın' cinayeti!
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?

        Benzer Haberler

        Ramazanda acil servislerdeki "sindirim sorunları" ve "trafik kazaları" yoğu...
        Ramazanda acil servislerdeki "sindirim sorunları" ve "trafik kazaları" yoğu...
        Erzurum'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede çalışmaları
        Erzurum'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede çalışmaları
        Gazzeli kadınların 'sessiz çığlığı'nı kilime ilmek ilmek işledi
        Gazzeli kadınların 'sessiz çığlığı'nı kilime ilmek ilmek işledi
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Kartalkaya'da...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Kartalkaya'da...
        Erzurum Valisi Çiftçi: Belgesi olmayan 11 otel işletmesini kapattık
        Erzurum Valisi Çiftçi: Belgesi olmayan 11 otel işletmesini kapattık
        Erzurum'da 70 yaşındaki eczacı evinde ölü bulundu
        Erzurum'da 70 yaşındaki eczacı evinde ölü bulundu