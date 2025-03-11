Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar için satranç turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Spor Salonu’nda yapılan turnuvada, çocuklar hem rekabet etme hem de eğlenerek öğrenme fırsatı buldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, organizasyonun önemli olduğunu belirterek, "Organizasyon sadece yarışma değil aynı zamanda çocukların zihinsel, sosyal ve kişisel gelişimini destekleyen önemli bir etkinlik." dedi.

Özellikle korunma ve bakım altındaki çocukların stratejik düşünme, odaklanma ve problem çözme becerilerini geliştirmesi açısından turnuvanın büyük önem taşıdığını belirten Aykut, bu tür etkinliklerin çocukların özgüvenlerini artırdığını ve topluma daha güçlü şekilde entegre olmalarına katkı sağladığını vurguladı.

Aykut, turnuvanın gerçekleşmesine katkı sunan Erzurum Valiliği ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

Turnuva sonunda dereceye giren çocuklara kupa ve madalya verildi.