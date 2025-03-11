Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 17:34 Güncelleme: 11.03.2025 - 17:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL

        Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti, kullanımı ve naklini engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, hassas burunlu narkotik dedektör köpeği "Hera"nın da desteğiyle düzenledikleri operasyonlarda, 15 kilo 216 gram sentetik uyuşturucu ile 3 bin 325 lira ve 300 ABD doları ele geçirdi.

        Operasyonlarda A.E. (28), O.E. (26) ve H.T. (62) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Babasının başını taşla ezdi! Kanlı elbiselerle hastaneye gitti!
        Babasının başını taşla ezdi! Kanlı elbiselerle hastaneye gitti!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Mührü kırıp çökme riski olan binaya yerleştiler!
        Mührü kırıp çökme riski olan binaya yerleştiler!
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Suriye liderinden özeleştiri
        Suriye liderinden özeleştiri
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı

        Benzer Haberler

        Erzurum'da polisler öğrencileri terör propagandasına karşı bilinçlendiriyor
        Erzurum'da polisler öğrencileri terör propagandasına karşı bilinçlendiriyor
        Erzurum'da "Aile Yılı" kapsamında çalışan kadınlar sinemada moral depoladı
        Erzurum'da "Aile Yılı" kapsamında çalışan kadınlar sinemada moral depoladı
        Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar için satranç turnuvası düzenlendi
        Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar için satranç turnuvası düzenlendi
        Bakkala giderken köpeklerin saldırısına uğrayan Murat, ağır yaralandı
        Bakkala giderken köpeklerin saldırısına uğrayan Murat, ağır yaralandı
        Erzurum'da ekmek almaya giderken sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk ağır...
        Erzurum'da ekmek almaya giderken sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk ağır...
        Ramazanda acil servislerdeki "sindirim sorunları" ve "trafik kazaları" yoğu...
        Ramazanda acil servislerdeki "sindirim sorunları" ve "trafik kazaları" yoğu...