Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

Ekipler, hassas burunlu narkotik dedektör köpeği "Hera"nın da desteğiyle düzenledikleri operasyonlarda, 15 kilo 216 gram sentetik uyuşturucu ile 3 bin 325 lira ve 300 ABD doları ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti, kullanımı ve naklini engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.