Palandöken'de iftar sonrası gece kayağının keyfini çıkarıyorlar

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da ramazanda gece kayağına ilgi gösteren kayakseverler, oruçlarını açtıktan sonra Palandöken'in aydınlatılan pistlerinde keyifli zaman geçiriyor.

Türkiye'nin önemli merkezlerinden Palandöken'de kayak heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Uzunlukları 1 ila 14 kilometre arasında değişen 55 pistte kayak yapılabilen merkezde, gece kayağı saatleri, bu sene de ramazan dolayısıyla değiştirildi.

Sezon içinde saat 19.00'a kadar açık olan pistler, ramazan boyunca 19.30-22.30 saatleri arasında kayakseverlerin hizmetine sunuldu.

İftardan sonra Palandöken'e gelen kayakseverler, gece aydınlatılan ve 10 kilometreyi aşan pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

- İftardan sonrası için pistler özenle hazırlanıyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, AA muhabirine, Palandöken'de gece kayağı operasyonunun her geçen sezon geliştirilerek devam ettiğini ve ramazanın sezon içine girmesinin de işletme için ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

İftardan sonrası için pistlerin özenle hazırlandığını ifade eden Bağrıyanık, şöyle konuştu:

"Artık gün içerisinde kayak saat 17.00'de son bulduktan sonra pistlerimize, makinelerimiz, snowtracklarımız giriyor ve pist ilk haline getiriliyor. Otellerimizde ya da şehir merkezinde iftarını yapan misafirlerimiz, saat 19.30 gibi pistlerimize geliyorlar ve saat 22.30'a kadar kayak yapmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıl ramazan şubat ayında başlayacak. Dolayısıyla kayak merkezlerimizde, bu noktada ramazanla beraber işletmenin şekillenmesine yol ve yöntem bulmalıydık. Palandöken bu noktada hazır. Neredeyse günün 12 saatlik kısmında kayak yapılabiliyor. Yani misafirlerimiz 24 saatin 12 saatini kayak pistlerinde geçirme imkanına sahipler."

Türkiye'de en uzun kayak sezonuna sahip destinasyonun Palandöken olduğunu söyleyen Bağrıyanık, 15 Nisan'a kadar sezonun kesintisiz süreceğini dile getirdi.

- "Gece kayağında yüzde 25'lik bir artışı gözlemledik"

Her geçen yıl gece kayağına ilginin arttığını aktaran Bağrıyanık, dağda gece kayağı keyfinin 6 kilometrelik bir pist uzunluğu ile başladığını, şimdilerde ise 10 kilometrenin üstünde aydınlatılmış pistlerin olduğunu bildirdi.