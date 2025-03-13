2025 FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu Erzurum'da sürüyor

Erzurum'da 5'incisi düzenlenen 2025 FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu müsabakaları devam ediyor.

Palandöken Kayak Merkezi'nde 6 ülkeden 63 sporcunun katımıyla düzenlenen organizasyonda sporcular, başarılı olmak için mücadele etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Müsabaka Sorumlusu Mehmet Semiz, AA muhabirine, Erzurum'da 5. kez kar voleybolu organizasyonu düzenlediklerini söyledi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Ejder 3200 AŞ'nin organizasyon desteği verdiğini belirten Semiz, "Toplamda erkeklerde 12 takımda 43, kadınlarda ise 5 takımda 20 sporcumuz mücadele ediyor. Altı farklı ülkeden sporcular var. Bize çok güzel ev sahipliği yapıyorlar. Şu an her şey yolunda, sporcularımız da biz de memnunuz. Bu tür faaliyetler ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlıyor." diye konuştu.