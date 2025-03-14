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        Erzurum'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Erzurum'un Tekman ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 14:53 Güncelleme: 14.03.2025 - 15:01
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        Erzurum'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Erzurum'un Tekman ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ve Hınıs İlçe Jandarma Suç Araştırma Timi, arananların yakalanmasına yönelik koordineli çalışma yürüttü.

        Ekipler, "nitelikli cinsel istismar" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin, Mescitli Mahallesi'nde saklandığını belirledi.

        Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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