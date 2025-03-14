Erzurum'da "Bilişim Çağında Dezenformasyon" konferansı düzenlendi

Erzurum'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Atatürk Üniversitesi işbirliğiyle "Bilişim Çağında Dezenformasyon" konulu konferans gerçekleştirildi.

Üniversitenin İletişim Fakültesi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen konferansta, bilgiye ulaşmanın kolay hale gelmesiyle dijital dünyada dezenformasyonun kaçınılmaz olmasına dikkati çekildi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, programda yaptığı konuşmada, günümüzde bilgiye erişimin hiç olmadığı kadar kolay olduğunu söyledi.

Bu kolaylığın bir takım sorunları beraberinde getirdiğini belirten Hacımüftüoğlu, "Bu kolaylık ciddi sorun teşkil eden dezenformasyonu da beraberinde getiriyor. Dezenformasyon kişi ya da grupların toplumu manipüle etmek için yaydıkları kasıtlı, yanlış bilgidir. Bu yanlış ve yanıltıcı bilgilerin hızlı yayılması toplumu derinden etkileyebilir, kutuplaşmaya yol açabilir. Hatta demokratik süreçleri etkileyen hal alabilir." diye konuştu.

Hacımüftüoğlu, dezenformasyonla mücadelede herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Dezenformasyonla dolaşıma giren sağlık bilgileri, finansal ve diğer türdeki dolandırıcılıklar bireylerin hayatlarını olumsuz etkileyebilir. Sonuç olarak dezenformasyonla mücadele hepimizin sorumluluğundadır. Bireyler olarak medya okur yazarlığına önem vermeli, doğru bilgiye ulaşmaya çalışmalı ve yanlış bilgiden kaçınmalıyız. Kurumlar ve devletler de bu konuda gerekli adımları atarak iş birliğiyle çalışmaya başladı. Ancak bu şekilde hep birlikte dezenformasyonun oluşturduğu tehditlerle başa çıkabilir ve daha sağlıklı bir ortam oluşturabiliriz."

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş da "Bilişim Çağında Dezenformasyon" konusunda sunum yaptı.

Konferansa İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu, İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürü Recep Küçükece, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.