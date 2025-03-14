Erzurum'da düzenlenen 2025 FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu tamamlandı

Erzurum'da düzenlenen 2025 FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu müsabakaları sona erdi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılan organizasyonda, 6 ülkeden yaklaşık 70 sporcu 15 takımda mücadele etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, AA muhabirine, organizasyonun 4. gününde final yarışlarının yapıldığını söyledi.

Aslandaş, şöyle konuştu:

"Dört gündür Erzurum'da ilkini geçen yıl yaptığımız bugünde ikincisini tekrarladığımız Kar Voleybolu Dünya Turu organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Altı ülkeden erkek ve kadın sporcularımız katıldı. Çok keyifli maçlar oldu. Palandöken kar voleybolunu Erzurum'la özdeşleşen bir marka haline getirdi. Türkiye'den ve yurt dışından katılan sporcular, misafirperverlikten ve organizasyonun güzelliğinden son derece memnun. Her yıl aynı şekilde devam edip bu organizasyonu Palandöken'de kalıcı hale getirmeyi düşünüyoruz."

Organizasyonda kadınlarda ilk üç sırada Türkiye yer aldı, erkeklerde ise ilk sırada İran, ikinci İtalya, üçte ise İran oldu.