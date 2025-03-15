AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Erzurum'da esnafı ziyaret etti

Zorlu, Kızılay'ın Kan Merkezi'nde bağışta bulunanlarla ve karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Cumhuriyet Caddesi esnafını ziyaret eden Zorlu, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Bazı temaslarda bulunmak ve programlara katılmak için kente gelen Zorlu, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından, ikindi namazını Lala Paşa Camisi'nde kıldı.

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