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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Erzurum'da esnafı ziyaret etti

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Erzurum'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 18:05 Güncelleme: 15.03.2025 - 18:16
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Erzurum'da esnafı ziyaret etti
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Erzurum'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Bazı temaslarda bulunmak ve programlara katılmak için kente gelen Zorlu, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından, ikindi namazını Lala Paşa Camisi'nde kıldı.

        Daha sonra Cumhuriyet Caddesi esnafını ziyaret eden Zorlu, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

        Zorlu, Kızılay'ın Kan Merkezi'nde bağışta bulunanlarla ve karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti.

        Ardından partisinin Gençlik Kolları üyeleriyle "İftara 5 Kala" programına katılan Zorlu, vatandaşlara iftarlık dağıttı.

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