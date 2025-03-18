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        Erzurum'da "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni" düzenlendi

        Erzurum'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü anma programları kapsamında "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 15:10 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:30
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        Erzurum'da "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni" düzenlendi
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        Erzurum'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü anma programları kapsamında "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni" yapıldı.

        Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda, Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesince düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması sonrası Çanakkale destanını anlatan video gösterisi izletildi.

        Öğrencilerin destansı mücadeleyi ve kadın kahramanları canlandırdığı programının ardından, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni'ne geçildi.

        Törende, şehit ve gazilerin öz geçmişi okundu.

        Vali Mustafa Çiftçi tarafından gazi ve şehit yakınlarına madalya ile beratları takdim edildi. Duygu dolu anların yaşandığı tören, il protokolü, gazi ve şehit yakınlarının fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

        Programa, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, Türkiye Harp Malulü Gazileri, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Recep Akgül, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri, şehit ve gazi yakınları, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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