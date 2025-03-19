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        Erzurum'da atılan torpille gözünden yaralanan genç kızın tedavisi sürüyor

        Erzurum'da, kurs merkezinin önünde oturduğu sırada yanına atılan torpilin patlaması sonucu gözünden yaralanan 17 yaşındaki kızın tedavisi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 17:19 Güncelleme: 19.03.2025 - 17:26
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        Erzurum'da atılan torpille gözünden yaralanan genç kızın tedavisi sürüyor
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        Erzurum'da, kurs merkezinin önünde oturduğu sırada yanına atılan torpilin patlaması sonucu gözünden yaralanan 17 yaşındaki kızın tedavisi sürüyor.

        Saraybosna Caddesi'nde 16 Mart'ta eğitim gördüğü kurs merkezinin önünde oturduğu sırada atılan torpilin sol gözüne isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Z. Küçük, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde iki kez ameliyat edildi.

        Hastanedeki tedavisi süren genç kızın yaralanma anı, kurs merkezinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Baba Selim Küçük, AA muhabirine, geçen pazar günü bir diğer kurs merkezinin öğrencisinin attığı torpilin patlaması sonucu kızının gözünde ciddi hasar oluştuğunu söyledi.

        Kızının başına gelenlere çok üzüldüğünü ifade eden Küçük, "Kızım ikinci ameliyatı oldu, gözde ciddi hasar var. Emniyet güçlerinin ciddi manada üzerine giderek bu torpil atma olayını sonlandırmasını istiyoruz. Bizim canımız yandı, evladımızın organ kaybı ihtimali net olmasa da ciddi yaralanması söz konusu." dedi.

        Küçük, torpili atanlardan ziyade satanların, özellikle bakkalların ciddi manada cezalandırılmasını isteyerek, hastanenin göz servisinde çok sayıda benzer vaka olduğunu dile getirdi.

        Torpil gibi patlayıcı madde satanlara seslenen Küçük, "3 kuruş için insanların canını yakmasınlar, bu vebaldir. Özellikle emniyetten bunun çözüme ulaştırılmasını, bunların toplatılmasını ve satıcılara ceza kesilerek bu işin çözülmesini istiyoruz. Erzurum'da hala peynir ekmek gibi bu torpilin satılması üzücü." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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