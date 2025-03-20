Erzurum, Ardahan, Kars ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu

Erzurum, Ardahan, Kars ve Tunceli'de yeniden kar yağışı etkili oldu.

Erzurum'da dün akşam başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı.

Kar, yüksek kesimleri yeniden beyaza bürüdü.

Şenkaya ilçesinde de kar etkili oldu.

- Ardahan

Ardahan kent merkezinde dün başlayan yağış, bugün de etkisini sürdürdü.

Araç ve yolların karla kaplandığı kentte, vatandaşlar kar temizliği yaptı.

Kar yağışı Göle ilçesinde de etkisini gösterdi.

İlçede kar ve soğuk nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, yollar buzla kaplandı.

- Kars

Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürdü.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri Kars-Ardahan ve Kars-Iğdır kara yolunda karla mücadele çalışması başlattı.

- Tunceli

Tunceli'nin Pülümür, Mazgirt, Hozat ve Ovacık ilçelerinde de sabah saatlerinde kar etkili oldu.

Yağışların etkisiyle ilçelerdeki cadde ve sokaklar ile park ve bahçeler beyaz örtüyle kaplandı.

Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Ekipler, sorumluluk alanlarında kar küreme çalışması yaptı.