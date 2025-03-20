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        Erzurum'da "yan bakma" nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

        Erzurum'da "yan bakma" nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 10:59 Güncelleme: 20.03.2025 - 10:59
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        Erzurum'da "yan bakma" nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
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        Erzurum'da "yan bakma" nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

        Rabiana Mahallesi'ndeki tarihi Erzurum Evleri'nde Mevlüt M. (20), Emirhan Ş. (22), Kubilay Y. (33) ve Emrah K. (29) arasında yan bakma sebebiyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Sopa, sandalye ve küreklerin de kullanıldığı kavgada, Kubilay Y, Emrah K, Mevlüt M. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kavgaya karışanlar ve yaralılar, sağlık ekiplerince önce hastaneye, ardından emniyete götürüldü.

        Öte yandan olaya karışanların çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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