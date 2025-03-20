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        Erzurum Şehir Hastanesi kalp ve girişimsel radyolojide ileri düzey cihazlarla hizmet verecek

        Erzurum Şehir Hastanesi envanterine dahil edilen kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan anjiyo ve 3 ileri düzey ekokardiyografi cihazlarıyla, hastalara kardiyoloji ve girişimsel radyoloji alanında daha hızlı ve etkin hizmet verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 16:51 Güncelleme: 20.03.2025 - 17:00
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        Erzurum Şehir Hastanesi kalp ve girişimsel radyolojide ileri düzey cihazlarla hizmet verecek
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        Erzurum Şehir Hastanesi envanterine dahil edilen kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan anjiyo ve 3 ileri düzey ekokardiyografi cihazlarıyla, hastalara kardiyoloji ve girişimsel radyoloji alanında daha hızlı ve etkin hizmet verilecek.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığınca gönderilen anjiyo cihazı ve 3 ileri düzey ekokardiyografi cihazı, hastane envanterine dahil edilerek hastaların hizmetine sunuldu.

        Yeni alımla hastanede toplam 4 anjiyo cihazı bulunurken, özellikle kardiyoloji ve girişimsel radyoloji alanında sağlık hizmetlerinin ileri düzey cihazlarla daha hızlı ve etkin şekilde verilmesi hedefleniyor.

        Girişimsel radyoloji bölümünde işlemlerin daha hızlı ve etkin şekilde yapılmasına olanak sağlayan yeni cihazlarla, hastaların tedavilerinde bekleme süreleri de azalacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, yapılan bu yatırımların hastanenin hizmet kapasitesini daha da güçlendirdiğini belirterek, "Hastanemizde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve hastalarımıza en iyi imkanları sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni tıbbi cihazlarımızla tanı ve tedavi süreçlerini daha hızlı ve etkin şekilde yönetebileceğiz. Erzurum ve çevre illerden gelen hastalarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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