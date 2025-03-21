Erzurum'da karda araçlarıyla mahsur kalanların yardımına jandarma yetişti

Erzurum'un Aşkale ile Oltu ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 4 araç, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların güvenliği ve huzuru için görevini icra ederken, kentte son günlerde etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalanlara da yardım ediyor.

Bu kapsamda ekipler, Aşkale ilçesi Topal Çavuş Mahallesi'nde devriye görevindeyken yolda mahsur kalan 3 araç ile Oltu ilçesi Elmadüzü Mahallesi'nde ise bir aracı, bulunduğu yerden çıkardı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması ve Jandarma Asayiş Timleri olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmek ve vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.