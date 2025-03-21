Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da 105 öğrenci için "tekne orucu" etkinliği düzenlendi

        Erzurum'da, çocuklara ramazan ayının önemini anlatmak ve oruç tutmaya alıştırmak amacıyla "tekne orucu" etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 17:54 Güncelleme: 21.03.2025 - 17:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da 105 öğrenci için "tekne orucu" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL

        Erzurum'da, çocuklara ramazan ayının önemini anlatmak ve oruç tutmaya alıştırmak amacıyla "tekne orucu" etkinliği yapıldı.

        Palandöken ilçesinde bulunan Alparslan İlkokulu idarecileri ve öğretmenlerinin planladıkları etkinlikte çocuklar, ramazan ayının manevi atmosferini yaşamak için "tekne orucu" tuttu.

        Ders çıkışı Müceldili Konağı'nda buluşan 105 öğrenci, okudukları ezanın ardından dua edip "oruçlarını" açtı.

        Etkinlikte oyunlar oynayan öğrencilere Hacivat-Karagöz gösterisi sunuldu, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Okul Müdürü Selçuk İlhan, okul olarak kadim Anadolu medeniyetinde çok önemli yeri olan "tekne orucu" geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu etkinlikle amacımız, çocuklarımıza iftar, sahur gibi kavramları doğru şekilde öğreterek ramazan bilincini oluşturmak. Çocuklarımız gece sahura kalktı, şimdi ezanla oruç açtılar." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak çağrısı çıkmaz sokak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak çağrısı çıkmaz sokak
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        TCMB'den likidite senedi ihracı
        TCMB'den likidite senedi ihracı
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
        İstanbul'da kanlı saldırı! Kırmızı ışıkta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da kanlı saldırı! Kırmızı ışıkta kurşun yağmuru!
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?
        Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?
        Sonunda boşandılar
        Sonunda boşandılar
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti

        Benzer Haberler

        Down sendromlu Kısmet'in iş hayali gerçek oldu
        Down sendromlu Kısmet'in iş hayali gerçek oldu
        Erzurum'da kaymakamlıkta işe başlayan down sendromlu Kısmet'in bayrak hassa...
        Erzurum'da kaymakamlıkta işe başlayan down sendromlu Kısmet'in bayrak hassa...
        Erzurum'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        Erzurum'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        TRT tabii'nin orijinal dizisi "Kara Kış"ın Erzurum çekimleri başladı
        TRT tabii'nin orijinal dizisi "Kara Kış"ın Erzurum çekimleri başladı
        Erzurum'da karda araçlarıyla mahsur kalanların yardımına jandarma yetişti
        Erzurum'da karda araçlarıyla mahsur kalanların yardımına jandarma yetişti
        Palandöken'de çığ bölgesinde kayak yapanlara para ceza kesildi
        Palandöken'de çığ bölgesinde kayak yapanlara para ceza kesildi