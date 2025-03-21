Erzurum'da 105 öğrenci için "tekne orucu" etkinliği düzenlendi

Okul Müdürü Selçuk İlhan, okul olarak kadim Anadolu medeniyetinde çok önemli yeri olan "tekne orucu" geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu etkinlikle amacımız, çocuklarımıza iftar, sahur gibi kavramları doğru şekilde öğreterek ramazan bilincini oluşturmak. Çocuklarımız gece sahura kalktı, şimdi ezanla oruç açtılar." dedi.

Palandöken ilçesinde bulunan Alparslan İlkokulu idarecileri ve öğretmenlerinin planladıkları etkinlikte çocuklar, ramazan ayının manevi atmosferini yaşamak için "tekne orucu" tuttu.

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