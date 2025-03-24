Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Ergan'da ölçüldü
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 137 santimetreyle Ergan'da ölçüldü.
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 137 santimetreyle Ergan'da ölçüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Ergan'da 137, Palandöken'de 135, Nemrut'ta 96, Konaklı'da 95, Kartalkaya'da 87, Sarıkamış'ta 76, Zigana'da 70, Çambaşı'da 66, Erciyes'te 63, Uludağ'da 53, Akdağ'da 49, Hakkari'de 46, Yıldız Dağı ve Yalnızçam'da 35, Mersivan'da 31, Hesarek'te 23, Kartepe'de 17, Gevaş Abalı'da 9 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:
(AB: Az bulutlu, B: Bulutlu, P: Puslu, KY: Hafif kar yağışlı, GSY: Gök gürültülü sağanak yağış, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu)
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