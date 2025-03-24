Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Ergan'da ölçüldü

        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 137 santimetreyle Ergan'da ölçüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 10:38 Güncelleme: 24.03.2025 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Ergan'da ölçüldü
        ABONE OL

        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 137 santimetreyle Ergan'da ölçüldü.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Ergan'da 137, Palandöken'de 135, Nemrut'ta 96, Konaklı'da 95, Kartalkaya'da 87, Sarıkamış'ta 76, Zigana'da 70, Çambaşı'da 66, Erciyes'te 63, Uludağ'da 53, Akdağ'da 49, Hakkari'de 46, Yıldız Dağı ve Yalnızçam'da 35, Mersivan'da 31, Hesarek'te 23, Kartepe'de 17, Gevaş Abalı'da 9 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

        Merkez 24.03.2025 En düşük En yüksek
        Ergan AB -10 2
        Palandöken B -11 -2
        Nemrut P -6 4
        Konaklı P -10 0
        Kartalkaya P 0 7
        Zigana GSY 12 19
        Sarıkamış P -12 0
        Zigana GSY 12 19
        Çambaşı PB -6 7
        Uludağ S 5 11
        Erciyes P -5 4
        Akdağ PB 0 10
        Hakkari AB -13 0
        Yıldız Dağı P -4 7
        Yalnızçam P -13 2
        Mersivan AB -6 5
        Hesarek AB -8 2
        Kartepe ÇB 5 13
        Gevaş Abalı AB -3 6

        (AB: Az bulutlu, B: Bulutlu, P: Puslu, KY: Hafif kar yağışlı, GSY: Gök gürültülü sağanak yağış, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Danimarka kadınlar için zorunlu askerlik planını hızlandıracak
        Danimarka kadınlar için zorunlu askerlik planını hızlandıracak
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Derbi öncesi para mesaisi!
        Derbi öncesi para mesaisi!
        Yolcu uçağında "Uçağınızı bombalayacağız" demişti... Cezası belli oldu!
        Yolcu uçağında "Uçağınızı bombalayacağız" demişti... Cezası belli oldu!
        Savunmaya çekidüzen!
        Savunmaya çekidüzen!
        Silahlar çekildi! 1 ölü, 3 ağır yaralı... Kanlı kavga!
        Silahlar çekildi! 1 ölü, 3 ağır yaralı... Kanlı kavga!
        İhanet ettiğini kabul etti
        İhanet ettiğini kabul etti
        Motosikletliyi silahla tehdit etti!
        Motosikletliyi silahla tehdit etti!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        5 kişinin öldüğü makas kâbusunda yüzde 100 kusura 18 yıl ceza!
        5 kişinin öldüğü makas kâbusunda yüzde 100 kusura 18 yıl ceza!
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan 'izahat' istedi
        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan 'izahat' istedi
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri
        Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
        Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
        Doğum izni süresinde gerideyiz
        Doğum izni süresinde gerideyiz
        Toz taşınımı ve yağmur var
        Toz taşınımı ve yağmur var
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        İsrail'de "Gazze'ye saldırılar bir an önce durdurulsun" talebi
        İsrail'de "Gazze'ye saldırılar bir an önce durdurulsun" talebi

        Benzer Haberler

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Erzurum'da konuştu:
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Erzurum'da konuştu:
        Bakan Bayraktar: Petrol, gaz arama ve üretiminde yeni adımlar atacağız
        Bakan Bayraktar: Petrol, gaz arama ve üretiminde yeni adımlar atacağız
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzurum'da ziyaretler...
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzurum'da ziyaretler...
        SAK timleri sıkı eğitimlerle her şartta görev yapmaya hazırlanıyor
        SAK timleri sıkı eğitimlerle her şartta görev yapmaya hazırlanıyor
        Bakıma muhtaç 65 yaş üzerine, bayram öncesi ev ve kişisel bakım
        Bakıma muhtaç 65 yaş üzerine, bayram öncesi ev ve kişisel bakım
        Buz pateninde Short Track Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da sona erdi
        Buz pateninde Short Track Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da sona erdi