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        "Kara Kış" dizisinin Erzurum çekimleri 136 yıllık tarihi lisede devam ediyor

        TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni orijinal dizisi "Kara Kış"ın Erzurum'daki çekimleri, 136 yıllık tarihi lisede devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 11:36 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:43
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        "Kara Kış" dizisinin Erzurum çekimleri 136 yıllık tarihi lisede devam ediyor
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        TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni orijinal dizisi "Kara Kış"ın Erzurum'daki çekimleri, 136 yıllık tarihi lisede devam ediyor.

        Başrollerinde Murat Yıldırım ve Hande Doğandemir'in yer aldığı "Kara Kış", Erzincan'da 1939'da meydana gelen ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından genç savcı Yusuf İzzet Akçal'ın cezaevindeki mahkumlarla enkazda kalan insanları kurtarma çabası anlatılıyor.

        İstanbul'un ardından çekimlerine Erzurum'da devam edilen yapıma, 136 yıllık tarihi Erzurum Lisesi ev sahipliği yapıyor.

        Yapımda savcı Akçal'ın eşini canlandıran başrol oyuncusu Hande Doğandemir, gazetecilere, o dönemi anlatan özel bir hikayede rol aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

        Daha önce bu dönemi anlatan bir proje içinde yer almadığını belirten Doğandemir, şunları kaydetti:

        "Çok kıymetli bir hikaye. Bu hikayeyi duymamıştım. Çok özel bir hikayenin içinde olmak benim için çok heyecan verici. Dijital platformlar, çok farklı hikayeleri anlatmak için hepimizin önünü açtı. Bu kadar özel hikayeleri televizyonda anlatmak birçok açıdan kolay değil. tabii gibi platformlarda bu tür hikayelere şans tanınınca, seyirciyle de böylelikle daha çok ve farklı hikaye buluşmuş olacak. Coğrafyamızın gerçekten çok kıymetli hikayeleri var, onlardan birine yer açtıkları için çok mutlu oldum. Umarım hakkını veririz ve seyirciyle en kısa sürede buluşur, heyecanla bekliyorum."

        Dizide doktor Nadire rolünü oynayan Gizem Katmer de anlamlı bir hikayede yer aldığını ifade ederek, "Bu insanlar gerçekten milletin akıbeti ve iyiliği için kendi hayatlarını belki de yaşamlarını feda etmiş insanlar. O yüzden onların yaptığı bu fedakarlıkları göstermek ve unutulmamasını sağlamak büyük sorumluluk. Bunun bir parçası olduğum için de çok mutluyum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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