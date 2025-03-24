Palandöken'de nisan ayı rezervasyonları iki kat arttı

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde, nisan ayı rezervasyonları geçen yıla oranla iki kat arttı.

Kış turizminin önemli kentlerinden Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi, turistleri ağırlamaya devam ediyor.

Ülkede sezonu en erken açıp en geç kapatan kayak merkezi olan Palandöken, bu özelliği sayesinde ilkbahar mevsiminin ilk aylarında kültür turizmi için kente gelenlere kayak imkanı da sunuyor.

Palandöken'de bu yıl nisan ayı için rezervasyon sayısı geçen yıla göre iki katı arttı. Baharla kültür turizminin de canlanacağı kente, Nevruz Bayramı'na giren İranlı turistlerin de gelmesi bekleniyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu Bölge Başkanı Nuh Şenol, AA muhabirine, rezervasyonlara bakıldığı zaman kente hem kültür turizmi hem de kayak için gelenlerin sayısında ciddi artış olacağını söyledi.

- "İranlıların nevruzda Erzurum'u tercih ettiklerini görüyoruz"

Geçen yıla oranla bu dönemi kıyaslayan Şenol, şunları kaydetti:

"Erzurum bu yıl hem kayak misafirlerini hem kültür turizmi için bölgemize gelenlerin konakladığı yer. Aynı zamanda komşumuz İran'da 18 Mart'ta başlayan 15 günlük tatil ile hem bölgede hem şehrimizde ciddi manada turist beklentimiz oluştu. Geçen yılın Ramazan Bayramı ve nisan ayına göre rezervasyonlara baktığımız zaman, kayak yapmak için gelenlerde yüzde yüze varan bir artış söz konusu. Ayrıca İranlıların Nevruz Bayramı'nda bu yıl Erzurum'u tercih ettiklerini görüyoruz. Kayak misafirleri İranlı turistler ve kültür turizmini bir araya getirdiğimiz zaman otellerimize katkı sağlıyor ve biz turizmcileri sevindiriyor."

Turizmciler olarak sektöre bölgesel olarak baktıklarını anlatan Şenol, "Palandöken'e 6-7 gün gelen bir misafirimiz 2 saat mesafede olan Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne veya Sarıkamış Kayak Merkezi'ne de gidiyor. Bu da bölgede hareketliliğe neden oluyor. Bu hareketlilik turizmciler için her zaman iyi yönde ivme kazandırıyor." dedi.