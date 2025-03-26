Palandöken'de JAK timleri bu sezon 1349 olaya müdahale etti

TALHA KOCA - Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timleri, sürekli hazır bulundukları Palandöken Kayak Merkezi'nde bu sezon 1349 olaya müdahale etti.

Her yıl binlerce kişinin kış tatilini geçirmek için geldiği Palandöken'de görevli JAK timleri, kayak merkezinin güvenliği için 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Yaklaşık 2 bin 250 rakımdaki karakolda konuşlandırılan timler, kar ve soğuk havada olası çığ, mahsur kalma, yaralanma ve kaybolma gibi birçok durumda kar motorlarıyla hızla olay yerine ulaşıp vatandaşlara yardım ediyor.

JAK timlerine bu görevlerinde "Törpü" ve "Yorgan" adlı iki arama kurtarma köpeği de eşlik ediyor.

- Turistlerin huzur ve güvenliği için tedbir alıyorlar

Tim Komutanı Astsubay Başçavuş Fatih Taş, AA muhabirine, merkezde güvenlik için tüm personelin özveriyle görev yaptığını söyledi.

Ziyaretçilerin huzur ve güven içinde olmaları için kayak merkezinde çeşitli tedbirler aldıklarını ifade eden Taş, şöyle konuştu: