Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Kars'ta Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Filistin, Gazze ve diğer mazlum bölgelerde katledilen masumlar için dua edildi.

Kars’ta da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde yoğunluk oluştu.

Vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

Tunceli’de ise İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde program düzenlendi.

Ağrı’da da vatandaşlar Kadir Gecesi dolayısıyla camileri doldurdu.

Başta tarihi Ulu Cami, Lalapaşa Camisi ve Muratpaşa Camisi olmak üzere camileri dolduran cemaat, namaz kılıp dua etti.

Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Kars'ta Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

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