Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Kars'ta Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Kars'ta Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.
Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Kars'ta Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.
Erzurum'da iftardan sonra camiler dolmaya başladı.
Başta tarihi Ulu Cami, Lalapaşa Camisi ve Muratpaşa Camisi olmak üzere camileri dolduran cemaat, namaz kılıp dua etti.
Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahilere yer verilen programda, Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin Kadir Gecesi'ni konu alan vaaz verdi.
Vaazının ardından vatandaşlar yatsı ve teravih namazını kıldı.
- Ağrı
Ağrı’da da vatandaşlar Kadir Gecesi dolayısıyla camileri doldurdu.
Yoğunluğun yaşandığı Merkez Camisi’nde vatandaşlar dua edip namaz kıldı.
Namazın ardından caminin önünde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Türk Kızılay da vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.
- Tunceli
Tunceli’de ise İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde program düzenlendi.
Vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.
Yatsı namazının ardından cemaate ikramda bulunuldu.
- Kars
Kars’ta da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde yoğunluk oluştu.
Sultan Alparslan Camisi'ne gelenler teravih namazı kıldı.
Filistin, Gazze ve diğer mazlum bölgelerde katledilen masumlar için dua edildi.
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