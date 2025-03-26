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        Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Kars'ta Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

        Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Kars'ta Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 21:12 Güncelleme: 26.03.2025 - 21:12
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        Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Kars'ta Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
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        Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Kars'ta Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

        Erzurum'da iftardan sonra camiler dolmaya başladı.

        Başta tarihi Ulu Cami, Lalapaşa Camisi ve Muratpaşa Camisi olmak üzere camileri dolduran cemaat, namaz kılıp dua etti.

        Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahilere yer verilen programda, Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin Kadir Gecesi'ni konu alan vaaz verdi.

        Vaazının ardından vatandaşlar yatsı ve teravih namazını kıldı.

        - Ağrı

        Ağrı’da da vatandaşlar Kadir Gecesi dolayısıyla camileri doldurdu.

        Yoğunluğun yaşandığı Merkez Camisi’nde vatandaşlar dua edip namaz kıldı.

        Namazın ardından caminin önünde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

        Türk Kızılay da vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.

        - Tunceli

        Tunceli’de ise İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde program düzenlendi.

        Vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

        Yatsı namazının ardından cemaate ikramda bulunuldu.

        - Kars

        Kars’ta da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde yoğunluk oluştu.

        Sultan Alparslan Camisi'ne gelenler teravih namazı kıldı.

        Filistin, Gazze ve diğer mazlum bölgelerde katledilen masumlar için dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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