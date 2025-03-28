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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurum'da, öğretmenlerle bir araya geldi, şehir hastanesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 12:27 Güncelleme: 28.03.2025 - 12:38
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurum'da, öğretmenlerle bir araya geldi, şehir hastanesinde ziyaretlerde bulundu.

        Bakan Tekin, kentteki programları kapsamında ilk olarak Yakutiye ilçesindeki Sıddık Tivinikli Hafız İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

        Burada öğrencilerle sohbet eden Tekin, öğretmenlerle toplantı yaptı ve okulun matematik öğretmeni Esra Karaca'nın doğum gününü, sürpriz yaparak kutladı.

        Öğretmen Karaca, "Biraz heyecanlandık, Bakan'ımızı ağırlamak bizim için çok güzeldi. Hiç beklemediğim bir şeydi, kendisine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Bakan Tekin, daha sonra Erzurum Şehir Hastanesine geçerek Narman ilçesinde 11 Mart'ta ekmek almaya giderken sahipsiz köpeklerin saldırısında ağır yaralanan 11 yaşındaki Murat Tutar'ı ziyaret etti.

        - Bakanın tedavi gören çocukla futbol sohbeti gülümsetti

        Tutar'ın sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Tekin, çocukla bir süre sohbet etti.

        Sohbette Galatasaraylı olduğunu öğrendiği Tutar'ı Beşiktaşlı yapmaya çalışan Tekin, "Murat sana iki tane Beşiktaş forması ve bir tane de futbol topu göndereyim." ifadesini kullandı. Tutar, Galatasaray'dan vazgeçmeyeceği belirterek Bakan Tekin'den sarı-kırmızılı forma istedi. Son olarak ikili tutacakları takımla ilgili, "Yarın Galatasaray-Beşiktaş maçını kim kazanırsa ikimiz de o takımı tutacağız, berabere biterse herkes eski takımını tutacak." fikrinde mutabık kaldı.

        Gülümseten futbol sohbeti sonrası Tekin, ziyarette Tutar'a çeşitli hediyeler verdi.

        Bakan Tekin, daha sonra hastanede, süt çocuğu servisi, çocuk yan dallar servisi ve plastik cerrahi servisini ziyaret ederek hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

        Ziyaretlerde Tekin'e Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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