Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurum'da, öğretmenlerle bir araya geldi, şehir hastanesinde ziyaretlerde bulundu.

Bakan Tekin, kentteki programları kapsamında ilk olarak Yakutiye ilçesindeki Sıddık Tivinikli Hafız İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Burada öğrencilerle sohbet eden Tekin, öğretmenlerle toplantı yaptı ve okulun matematik öğretmeni Esra Karaca'nın doğum gününü, sürpriz yaparak kutladı.

Öğretmen Karaca, "Biraz heyecanlandık, Bakan'ımızı ağırlamak bizim için çok güzeldi. Hiç beklemediğim bir şeydi, kendisine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, daha sonra Erzurum Şehir Hastanesine geçerek Narman ilçesinde 11 Mart'ta ekmek almaya giderken sahipsiz köpeklerin saldırısında ağır yaralanan 11 yaşındaki Murat Tutar'ı ziyaret etti.

- Bakanın tedavi gören çocukla futbol sohbeti gülümsetti

Tutar'ın sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Tekin, çocukla bir süre sohbet etti.

Sohbette Galatasaraylı olduğunu öğrendiği Tutar'ı Beşiktaşlı yapmaya çalışan Tekin, "Murat sana iki tane Beşiktaş forması ve bir tane de futbol topu göndereyim." ifadesini kullandı. Tutar, Galatasaray'dan vazgeçmeyeceği belirterek Bakan Tekin'den sarı-kırmızılı forma istedi. Son olarak ikili tutacakları takımla ilgili, "Yarın Galatasaray-Beşiktaş maçını kim kazanırsa ikimiz de o takımı tutacağız, berabere biterse herkes eski takımını tutacak." fikrinde mutabık kaldı.