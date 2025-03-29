Erzurum'da mahkumların okuduğu 112 hatmin duası yapıldı

Yarışmada birinci olan mahkuma ödülü Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir takdim etti.

Mahkumlar tarafından ramazan ayında okunan 112 hatmin duasını İl Müftüsü Rüstem Can yaptı.

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