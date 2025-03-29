Erzurum'da mahkumların okuduğu 112 hatmin duası yapıldı
Erzurum'da, ramazan ayında mahkumların okuduğu 112 hatmin duası yapıldı.
Erzurum'da, ramazan ayında mahkumların okuduğu 112 hatmin duası yapıldı.
Aziziye Açık Cezaevi'nde, "90 Gün 90 Hatim" programı düzenlendi.
Mahkumlar tarafından ramazan ayında okunan 112 hatmin duasını İl Müftüsü Rüstem Can yaptı.
Programda, ayrıca kısa surelerin mealleriyle ezbere okunması konusunda bilgi yarışması düzenlendi.
Yarışmada birinci olan mahkuma ödülü Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir takdim etti.
Programa, Cumhuriyet Savcısı Seçkin Demircan ve cezaevi personeli katıldı.
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