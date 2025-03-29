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        Polisler Erzurum'un simge yerlerinde "Hadi gel, Erzurum'a gel" şarkısını söyledi

        Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla "Hadi gel Erzurum'a gel" şarkısını, şehrin simge yerlerinde söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 13:34 Güncelleme: 29.03.2025 - 13:34
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        Polisler Erzurum'un simge yerlerinde "Hadi gel, Erzurum'a gel" şarkısını söyledi
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        Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla "Hadi gel Erzurum'a gel" şarkısını, şehrin simge yerlerinde söyledi.

        İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 8 polis, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla müzik performansı sergiledi.

        Polisler, Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ın "Hadi gel Erzurum'a gel" şarkısını, Palandöken Kayak Merkezi, Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi, Narman Peri Bacaları, Erzurum Kalesi, Tepsi Minareli Saat Kulesi, Erzurum Evleri, Havuzbaşı Kent Meydanı ve Pasinler'deki karlı dağlarda seslendirdi.

        Müzikal klip İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından "Polislerimizden muhteşem performans" başlığıyla paylaşıldı.

        Sanatçı İbrahim Erkal'ın rahmetle anıldığı paylaşımda, "10 Nisan Polis Haftası'na özel, fedakar polislerimizden, harika bir müzik ziyafeti 'Hadi gel Erzurum'a gel' türküsünü seslendiren kahramanlarımız, hem güvenliğimizi sağlıyor hem de gönüllerimize dokunuyor." ifadeleri kullanıldı.

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