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        Erzurum'da kamyon 6 araca çarptı, 5 kişi yaralandı

        Erzurum'da bir kargo firmasına ait kamyonun 6 araca çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 22:39 Güncelleme: 07.04.2025 - 22:51
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        Erzurum'da kamyon 6 araca çarptı, 5 kişi yaralandı
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        Erzurum'da bir kargo firmasına ait kamyonun 6 araca çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 25 LV 948 plakalı bir kargo firmasına ait kamyon, Atatürk Üniversitesi Kavşağı’nda kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı.

        Burada duramayan kamyon, kaza yerinden yaklaşık 600 metre ilerideki Kazım Karabekir Stadı girişindeki trafik ışıklarında bekleyen 2 araca daha çarptıktan sonra kaldırıma çıktı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Kaza yerleri trafik ekiplerince bir süre trafiğe kapatıldı.

        Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan kamyon sürücüsü ile araçlardaki 5 kişi, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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        Galeri

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