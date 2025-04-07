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        Erzurum'da 6 araca çarpan kamyonun sürücüsü gözaltına alındı

        Erzurum'da 6 araca çarpıp 8 kişinin yaralanmasına neden olan kargo firmasına ait kamyonun sürücüsü tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 23:48 Güncelleme: 07.04.2025 - 23:48
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        Erzurum'da 6 araca çarpan kamyonun sürücüsü gözaltına alındı
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        Erzurum'da 6 araca çarpıp 8 kişinin yaralanmasına neden olan kargo firmasına ait kamyonun sürücüsü tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Atatürk Üniversitesi Kavşağı'nda dün, trafik ışıklarında bekleyen önce 4 araca sonra da duramayıp trafik ışıklarında bekleyen 2 araca daha çarparak kaldırıma çıkan kargo firmasına ait kamyonun yaralanan sürücüsü Taner Budak'ın (42) tedavisi tamamlandı.

        Sürücü Budak, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Dün akşam Taner Budak idaresindeki 25 LV 948 plakalı kamyonun, Atatürk Üniversitesi Kavşağı'nda 4, kaza yerinden yaklaşık 600 metre ileride Kazım Karabekir Stadı girişindeki ışıklarında 2 araca çarpması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralanmıştı.

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