Erzurum'da 6 araca çarpan kamyonun sürücüsü gözaltına alındı

Atatürk Üniversitesi Kavşağı'nda dün, trafik ışıklarında bekleyen önce 4 araca sonra da duramayıp trafik ışıklarında bekleyen 2 araca daha çarparak kaldırıma çıkan kargo firmasına ait kamyonun yaralanan sürücüsü Taner Budak'ın (42) tedavisi tamamlandı.

Erzurum'da 6 araca çarpıp 8 kişinin yaralanmasına neden olan kargo firmasına ait kamyonun sürücüsü tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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