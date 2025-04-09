Erzurum'da aranması bulunan 140 kişi yakalandı

Erzurum'da jandarma ekiplerince geçen ay yapılan çalışmada, aranması bulunan 140 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca suç veya suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, 1-31 Mart arasında yaptıkları çalışmalarda, ifadeye yönelik aranan 109, 0-5 yıl süreli hapis cezasıyla 29, 10-20 yıl süreli hapis cezasıyla 1 ve 20 yıl üzeri hapis cezasıyla 1 şüpheli olmak üzere 140 aranan kişiyi yakaladı.