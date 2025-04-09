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        Erzurum'da aranması bulunan 140 kişi yakalandı

        Erzurum'da jandarma ekiplerince geçen ay yapılan çalışmada, aranması bulunan 140 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 10:15 Güncelleme: 09.04.2025 - 10:15
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        Erzurum'da aranması bulunan 140 kişi yakalandı
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        Erzurum'da jandarma ekiplerince geçen ay yapılan çalışmada, aranması bulunan 140 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca suç veya suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Ekipler, 1-31 Mart arasında yaptıkları çalışmalarda, ifadeye yönelik aranan 109, 0-5 yıl süreli hapis cezasıyla 29, 10-20 yıl süreli hapis cezasıyla 1 ve 20 yıl üzeri hapis cezasıyla 1 şüpheli olmak üzere 140 aranan kişiyi yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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