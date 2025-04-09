Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen anjiyo oldu

Açıklamada, "Sağlık durumu gayet iyi olan Sayın Başkanımız bu akşam itibarıyla hastaneden taburcu olmuştur. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan hemşehrilerimize teşekkür ediyor, Sayın Başkanımızın selamlarını siz kıymetli hemşehrilerimize iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sekmen'in sabah saatlerinde tedbir amaçlı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde anjiyo olduğu belirtildi.

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