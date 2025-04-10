"Anadolu'nun Zirvesinde Veteriner Bilimleri ve Hayvancılık Çalıştayı" düzenlenecek

Erzurum Veteriner Hekimler Odasınca "Anadolu'nun Zirvesinde Veteriner Bilimleri ve Hayvancılık Çalıştayı" gerçekleştirilecek.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Palandöken Dağı'nda bir otelde yarın başlayacak çalıştay, Türkiye'nin farklı kentlerinden veteriner hekimler, akademisyenler ve sektör paydaşlarını bir araya getirecek.

Hayvancılığın geleceği için kritik konuların ele alınacağı çalıştayda, Türkiye'nin hayvancılık sektörünün en önemli aktörleri, yetiştiriciler ve veteriner hekimler, hayvan sağlığı ve sürdürülebilir hayvancılık alanlarında karşılaştıkları sorunları masaya yatıracak ve çözüm önerileri geliştirecek.

Gelişen hayvancılık sektöründe etkili tedavi yöntemlerinden yenilikçi teknolojilere kadar birçok önemli başlıkta eğitimler ve tartışmaların yer alacağı çalıştayın onursal başkanlıklarını Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacı Müftüoğlu ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu üstlenecek.