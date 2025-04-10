"Anadolu'nun Zirvesinde Veteriner Bilimleri ve Hayvancılık Çalıştayı" düzenlenecek
Erzurum Veteriner Hekimler Odasınca "Anadolu'nun Zirvesinde Veteriner Bilimleri ve Hayvancılık Çalıştayı" gerçekleştirilecek.
Erzurum Veteriner Hekimler Odasınca "Anadolu'nun Zirvesinde Veteriner Bilimleri ve Hayvancılık Çalıştayı" gerçekleştirilecek.
Odadan yapılan açıklamaya göre, Palandöken Dağı'nda bir otelde yarın başlayacak çalıştay, Türkiye'nin farklı kentlerinden veteriner hekimler, akademisyenler ve sektör paydaşlarını bir araya getirecek.
Hayvancılığın geleceği için kritik konuların ele alınacağı çalıştayda, Türkiye'nin hayvancılık sektörünün en önemli aktörleri, yetiştiriciler ve veteriner hekimler, hayvan sağlığı ve sürdürülebilir hayvancılık alanlarında karşılaştıkları sorunları masaya yatıracak ve çözüm önerileri geliştirecek.
Gelişen hayvancılık sektöründe etkili tedavi yöntemlerinden yenilikçi teknolojilere kadar birçok önemli başlıkta eğitimler ve tartışmaların yer alacağı çalıştayın onursal başkanlıklarını Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacı Müftüoğlu ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu üstlenecek.
Alanında uzman akademisyenler ve deneyimli veteriner hekimler, katılımcılara yönelik özel eğitimler ve uygulamalı seminerlerle bilgilerini paylaşacağı çalıştay, bölgedeki hayvancılık sorunlarına çözüm üretmek ve mesleki gelişimi desteklemek adına önemli bir adım olacak.
Katılımcılar, sektöre dair güncel gelişmeleri öğrenme, farklı bakış açıları kazanma ve meslektaşlarıyla işbirliği yapma fırsatı bulacağı çalıştayda yer alacak eğitimler, veteriner hekimler için klinik uygulamalardan, hayvancılık sektöründe çalışan yetiştiriciler için pratik çözümler sunmaya kadar geniş bir yelpazeye yayılacak.
Yetiştiriciler ve sektör paydaşlarının, hayvancılıkta karşılaşılan zorlukları tartışacağı, veteriner hekimlerin ise hayvan sağlığı ve sürdürülebilir üretim konularında bilgi paylaşımında bulunacağı çalıştay, 12 Nisan'da son bulacak.
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