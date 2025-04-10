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        Erzurum Şehir Hastanesinde ebe ve doktorlardan normal doğuma teşvik seferberliği

        Erzurum Şehir Hastanesinde ebe ve kadın doğum doktorları, anne adayları ve hasta yakınlarını normal doğum hakkında bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 15:38 Güncelleme: 10.04.2025 - 15:43
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        Erzurum Şehir Hastanesinde ebe ve doktorlardan normal doğuma teşvik seferberliği
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        Erzurum Şehir Hastanesinde ebe ve kadın doğum doktorları, anne adayları ve hasta yakınlarını normal doğum hakkında bilgilendirdi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında Erzurum Şehir Hastanesinde stant açan ebeler ve kadın doğum doktorları, hasta yakınları ve anne adaylarına normal doğumun faydalarını anlattı.

        Normal doğuma teşvik için anne adaylarına broşür de dağıtan sağlıkçılar, anne adaylarını hastanedeki ebe polikliniği ve gebe okuluna yönlendirip sezaryen oranlarının düşürülmesini ve anne bebek sağlığını korumayı hedefliyor.

        Ayrıca eylem planı kapsamında, hastanelerin doğum salonunda çalışan ebelere de çeşitli eğitimler veriliyor.

        Başhekim Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının anne ve çocuk sağlığını ön planda tuttuğunu, her hafta farklı etkinlikler yaparak normal doğumu özendirmeye çalıştıklarını söyledi.

        Normal doğumdan korkulmaması gerektiğini ifade eden Tör, "Normal doğum korkulacak değil, kutlanacak durum. Normal doğumda öncelikle anne ile bebeğin iletişimi hemen sağlanıyor, annenin sütü doğum sonrası hemen geliyor. Özellikle sezaryen nedeniyle karında ve anne rahminde kesi gibi operasyon riskleriyle karşılaşılmıyor ve yine normal doğumda tekrar doğurabilecek miyim kaygısı olmuyor." diye konuştu.

        Tör, bu açıdan çalışmalara katkı sağlayan doktorlara ve ebelere teşekkür ederek, hastanedeki gebe okulu ve ebe polikliniğinde gebe ve anne adaylarını her süreçte destekleyip onlara yol gösterdiklerini dile getirdi.

        - Amaç anne ve bebek ölümlerini azaltıp sezaryen doğum oranlarını düşürmek

        Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Serap Ejder Apay, eylem planına bölümdeki öğretim üyeleri ile destek verdiklerini belirterek, "Her hafta farklı aksiyon var, şimdiki aksiyonumuz ebe eğitimi. Bu eğitimlerin hepsi anne ve çocuk sağlığını geliştirmek, anne ve bebek ölümlerini azaltıp sezaryen doğum oranlarını düşürmek amacıyla yapılıyor." diye konuştu.

        Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Yörük de kadın doğum doktorları olarak normal doğumu desteklediklerini söyledi.

        Kadınların doğum korkusu yüzünden sezaryene yönelebildiğini dile getiren Yörük, anne adaylarına verilecek eğitimlerle bu korku ve kaygıların giderilebileceğini anlattı.

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