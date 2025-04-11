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        Erzurum'da vatandaşlar Gazze'ye destek için yürüdü

        Erzurum'da vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 16:17 Güncelleme: 11.04.2025 - 16:27
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        Erzurum'da vatandaşlar Gazze'ye destek için yürüdü
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        Erzurum'da vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Erzurum Şubesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum Şubesi ve Enderun Eğitim Vakfının organizesiyle, kent merkezindeki Lala Mustafa Paşa Cami önünde bir araya gelen binlerce kişi, Türk, Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi bayraklarıyla, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Havuzbaşı Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

        Bazı kadınlar, ellerinde kanlı bebek maketleriyle yürüyüşe destek verdi.

        Havuzbaşı Kent Meydanı'nda yapılan programda Kur'an-ı Kerim okundu, Gazze için dualar edildi.

        İHH Erzurum Şube Başkanı Ömer Onay, grup adına yaptığı açıklamada, kendilerine sunulan sahte gündemlerden kurtulup asıl konu olan Gazze için toplandıklarını söyledi.

        Görünürde Gazzellilerin ama aslında kendilerinin imtihanı olan bu olaylar silsilesinde yer almadıkça yaşananların unutulduğuna dikkati çeken Onay, "Bu kadar gürültünün içerisinde sesimiz duyulur mu demiyoruz, 'Belki bir duyan olur' diye konuşmaya devam ediyoruz. Zulüm gören halkın yaşadıklarını ve zulme sessiz kalmayanların uğradıkları haksızlıkları da konuşuyoruz. Evet zulme sessiz kalmamak da bir bedel ödetiyor." dedi.

        Yapılan zulme karşı uluslararası topluma seslenen Onay, şöyle konuştu:

        "Filistin toprakları, Filistin halkına aittir. Siyonistlerin bir çakıl tanesinde bile meşru bir hakkı yoktur. Filistin'deki bir zeytin ağacı kadar bile tarihi olmayan İsrail, Filistin devletinden defolup gitmelidir. Ey katil İsrail, ey soykırımcı ABD, ey soykırımın işbirlikçileri mazlumun ahı sonunuz olacak. Bin yıl da geçse adınız soykırımla anılacaktır. Direniş kazanacak, insanlık kazanacak, İslam kazanacak ve Hamas kazanacak. Soykırımın durdurulması, bu vahşete 'dur' denilmesi için uluslararası dengelere, reel politiğe, ulusal çıkarlara daha ne kadar çok kurban verilmesi gerekiyor? Susmak vahşetin ortağı olmaktır."

        Onay, İslam ülkelerinin elindeki imkanlarla seferber olması gerektiğini anlattı.

        Konuşmaların ardından, İsrail aleyhine atılan sloganlarla grup dağıldı.

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