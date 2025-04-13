Erzurum'da bitkin halde bulunan küçük balaban ve sutavuğu tedavi altına alındı
Erzurum'da, sulak alanlarda yaşamalarıyla bilinen ve bitkin halde bulunan küçük balaban (Botaurus minutus) ve sutavuğu (Gallinula chloropus), koruma altına alındı.
Erzurum'da, sulak alanlarda yaşamalarıyla bilinen ve bitkin halde bulunan küçük balaban (Botaurus minutus) ve sutavuğu (Gallinula chloropus), koruma altına alındı.
Karayazı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kırsalda yaptıkları çalışmalarda, bitkin halde sutavuğu ve küçük balaban kuşlarının olduğunu fark etti.
Ekipler, kuşları yakalayarak müdürlüğe getirip ilk bakımlarını yaptı.
Kuşlar, tedavi ve bakımlarının sürdürülmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine teslim edildi.
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