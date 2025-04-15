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        Türkiye'yi gezen "Örümcek Adam" Erzurum'da

        Türkiye'yi "Örümcek Adam" kostümüyle gezme hayaliyle memleketi İzmir'den yola çıkan Ayaz Salih Koç, 63. şehir olarak geldiği Erzurum'da vatandaşlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 10:39 Güncelleme: 15.04.2025 - 10:39
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        Türkiye'yi gezen "Örümcek Adam" Erzurum'da
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        Türkiye'yi "Örümcek Adam" kostümüyle gezme hayaliyle memleketi İzmir'den yola çıkan Ayaz Salih Koç, 63. şehir olarak geldiği Erzurum'da vatandaşlarla buluştu.

        Memleketinde mankenlik ve oyunculuk yapan 26 yaşındaki Koç, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından "örümcek adam" kıyafetiyle bölgeye gidip çocukların zihninden afetin izlerini silmek üzere etkinlikler düzenledi.

        Depremin ardından "Türkiye'yi gezen İzmirli fenomen Türk örümcek adam" olarak ülke turuna çıkan Koç, 63'üncü il olarak Erzurum'a geldi.

        Kaldığı otelde kostümünü giyerek dışarı çıkan Koç, kentin sokaklarında vatandaşların ilgisiyle karşılandı.

        Koç, Atatürk Üniversitesi kampüsünde dolaştığı sırada hem üniversite öğrencileriyle hem de küçük yaştaki çocuklarla sohbet edip kar topu oynadı.

        Giydiği kostümle her yaştan insanın dikkatini çekmeyi başaran Koç, bazı vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

        Ayaz Salih Koç, AA muhabirine, 63'üncü şehir olarak Erzurum'a geldiğini ve bir süredir kentte olduğunu söyledi.

        Erzurum'da çok iyi karşılandığını belirten Koç, "Örümcek adamı bağırlarına bastılar ve her yerde ilgilendiler. Cağ kebabı yedim ve buraya gelen herkesin kadayıf dolması ve cağ kebabı yemesi lazım." dedi.

        Koç, gittiği her yerde güzel karşılandığını ifade ederek, "Kostümle dışarı çıktığımda herkes şaşırıyor. Amcalar, teyzeler çok seviyor zaten çocuklar benim için ayrı bir durum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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