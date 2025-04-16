"Palandöken Masterler" ekibi Özbekistan'da "Uluslararası Taşkent Maratonu"na katıldı
Palandöken Masterler koşu ekibi Türkiye'yi Özbekistan'da düzenlenen Uluslararası Taşkent Maratonu'nda temsil etti.
Palandöken Masterler koşu ekibi Türkiye'yi Özbekistan'da düzenlenen Uluslararası Taşkent Maratonu'nda temsil etti.
Akademisyen, bürokrat, hukukçu ve emeklilerinde aralarında bulunduğu 24 sporcudan oluşan "Palandöken Masterler" koşu ekibi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen "Uluslararası Taşkent Maratonu"na katıldı.
Bu yıl yedincisi 13 Nisan'da düzenlenen maratona katılan sporcular, 2 kategoriden oluşan yarışmayı başarıyla tamamladı.
Maratonun ardından sporcular, Hiva, Buhara, Semerkant ve Taşkent şehirlerini gezdi ve Erzurum kültürünün tanıtımına katkı sağlamaya çalıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.