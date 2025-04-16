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        "Palandöken Masterler" ekibi Özbekistan'da "Uluslararası Taşkent Maratonu"na katıldı

        Palandöken Masterler koşu ekibi Türkiye'yi Özbekistan'da düzenlenen Uluslararası Taşkent Maratonu'nda temsil etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 15:30 Güncelleme: 16.04.2025 - 16:33
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        "Palandöken Masterler" ekibi Özbekistan'da "Uluslararası Taşkent Maratonu"na katıldı
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        Palandöken Masterler koşu ekibi Türkiye'yi Özbekistan'da düzenlenen Uluslararası Taşkent Maratonu'nda temsil etti.

        Akademisyen, bürokrat, hukukçu ve emeklilerinde aralarında bulunduğu 24 sporcudan oluşan "Palandöken Masterler" koşu ekibi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen "Uluslararası Taşkent Maratonu"na katıldı.

        Bu yıl yedincisi 13 Nisan'da düzenlenen maratona katılan sporcular, 2 kategoriden oluşan yarışmayı başarıyla tamamladı.

        Maratonun ardından sporcular, Hiva, Buhara, Semerkant ve Taşkent şehirlerini gezdi ve Erzurum kültürünün tanıtımına katkı sağlamaya çalıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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