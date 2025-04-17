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        "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması"nın Türkiye finali Erzurum'da yapıldı

        Anadolu İmam Hatip liseleri ve ortaokulları arasında düzenlenen "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması"nın Türkiye finali, Erzurum'da yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 16:43 Güncelleme: 17.04.2025 - 16:58
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        "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması"nın Türkiye finali Erzurum'da yapıldı
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        Anadolu İmam Hatip liseleri ve ortaokulları arasında düzenlenen "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması"nın Türkiye finali, Erzurum'da yapıldı.

        Atatürk Üniversitesindeki Nenehatun Kültür ve Gösteri Merkezinde gerçekleştirilen finale katılan 16 ilin bölge birincisi öğrencileri, Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okumak için yarıştı.

        Yarışmanın jürisinde, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Osman Şahin, Erzurum İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Kıraat Kurulu üyeleri Sedat Aydınlı, Osman İyişenyürek ve Fatih Okumuş yer aldı.

        Vali Mustafa Çiftçi, programda yaptığı konuşmada, hafızlara yarışmada başarı diledi.

        Hafızlığın zor olduğunu ve sabır gerektirdiğini ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

        "Kur'an'ın bir harfinin bile değişmeden günümüze kadar gelmesi, Kur'an'ın bir mucize olmasının sonucu olarak hafızlar tarafından ezberlenmesi önemlidir. Buradaki hafızlarımız hem okullarına gitti hem de hafız oldular. Bunun için büyük bir çaba gösterdiler. Hafız olmak ömür boyu çalışmayı, çabalamayı, emaneti muhafaza etmeyi gerektiriyor. Onun için daha zor bir sorumlulukları var. Hafız olmak, sorumluluğu beraberinde getiriyor. Kur'an'ın manasını öğrenmek de bu sorumluluğun gerekliliğini ortaya çıkarıyor."

        Programa, Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özkan, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Daire Başkanı Teoman Kümbet, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Koçan, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, Erzurum Polis Okulu Müdürü Mehmet Özdemir, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Yarışmada, lise kategorisinde Düzce Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesinden Berat Gürbüz birinci, İstanbul Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinden Selahattin Benli ikinci, Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesinden Hamza Güllü ise üçüncü oldu.

        Ortaokul kategorisinde ise Trabzon Arsin Yeşilyalı İmam Hatip Ortaokulundan Osman Halil birincilik, İstanbul Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulundan Aras Porsuk ikincilik, Kocaeli Gölcük Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulundan Ahmet Aşkın üçüncülük elde etti.

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