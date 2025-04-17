Anadolu İmam Hatip liseleri ve ortaokulları arasında düzenlenen "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması"nın Türkiye finali, Erzurum'da yapıldı.

Atatürk Üniversitesindeki Nenehatun Kültür ve Gösteri Merkezinde gerçekleştirilen finale katılan 16 ilin bölge birincisi öğrencileri, Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okumak için yarıştı.

Yarışmanın jürisinde, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Osman Şahin, Erzurum İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Kıraat Kurulu üyeleri Sedat Aydınlı, Osman İyişenyürek ve Fatih Okumuş yer aldı.

Vali Mustafa Çiftçi, programda yaptığı konuşmada, hafızlara yarışmada başarı diledi.

Hafızlığın zor olduğunu ve sabır gerektirdiğini ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Kur'an'ın bir harfinin bile değişmeden günümüze kadar gelmesi, Kur'an'ın bir mucize olmasının sonucu olarak hafızlar tarafından ezberlenmesi önemlidir. Buradaki hafızlarımız hem okullarına gitti hem de hafız oldular. Bunun için büyük bir çaba gösterdiler. Hafız olmak ömür boyu çalışmayı, çabalamayı, emaneti muhafaza etmeyi gerektiriyor. Onun için daha zor bir sorumlulukları var. Hafız olmak, sorumluluğu beraberinde getiriyor. Kur'an'ın manasını öğrenmek de bu sorumluluğun gerekliliğini ortaya çıkarıyor."