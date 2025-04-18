Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Palandöken yapay zeka ile yönetilen kayak merkezi olma yolunda

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Çığ analizinden, pistlerin açılıp kapanmasına kadar birçok alanda kontrolün her geçen sezon daha fazla yapay zekaya bırakıldığı Palandöken Kayak Merkezi, geliştirdiği modülleri toplayacağı çatı yazılımla dünyada örnek olmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 11:03 Güncelleme: 18.04.2025 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Palandöken yapay zeka ile yönetilen kayak merkezi olma yolunda
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Çığ analizinden, pistlerin açılıp kapanmasına kadar birçok alanda kontrolün her geçen sezon daha fazla yapay zekaya bırakıldığı Palandöken Kayak Merkezi, geliştirdiği modülleri toplayacağı çatı yazılımla dünyada örnek olmayı hedefliyor.

        Uzunlukları 1 ila 14 kilometre arasında değişen 55 pistte kayak yapılabilen Palandöken'de, pistlerin açılış kapanış talimatları, gece aydınlatmaları, kar kalınlığı, çığ ölçümleri ve biletleme işlemleri gibi sistemler için yapay zeka teknolojisinden faydalanılıyor.

        Kayak merkezleri için olmazsa olmazlardan olan kar kalınlığının yüksek kalitedeki kameralar aracılığıyla analiz edildiği Palandöken'de, bu sayede depolanan kar, beyaz örtünün az olduğu noktalara taşınıyor ve kusursuz pistlerle hizmet veriliyor. İlk defa iklim değerlendirme modüllerinin de uygulandığı Palandöken'de, dünyaya yeni bir kayak merkezi modeli sunulması için yazılımlar geliştiriliyor.

        Aralarında üniversiteden akademisyenlerinin de bulunduğu AR-GE ekiplerinin çalışmalarıyla, Palandöken yapay zeka ile yönetilen kayak merkezi olma yolunda ilerliyor.

        - "Yapay zeka desteğiyle muhtemel hataların önüne geçilmiş oluyor"

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, AA muhabirine, geçen yıl yapay zeka teknolojilerinin kullanılmaya başlandığını ve bu kullanım alanlarının geliştirildiğini söyledi.

        Sezon içinde yapay zeka teknolojilerinden büyük ölçüde istifade ettiklerini anlatan Bağrıyanık, kullanılan modüller sayesinde birçok risk ihtimalinin azaltıldığını anlattı.

        Bu sezon ilk defa yapay zeka destekli iklim değerlendirme istasyonlarının kullanıldığını ifade eden Bağrıyanık, şöyle konuştu:

        "Sahanın gerçek koşullarını ve farklı lokasyonlarını, pistteki yeni kar miktarını, nem koşullarını, rüzgarı, sıcaklığı algılayan ve buna göre de belli talimatları birimlere gönderen bir yapay zeka modeli gerçekleştirdik. Pistteki açık kapalı otomasyonları eskiden manuel olarak girmemiz gerekiyordu ama şu anda hava koşullarını tamamen iklim değerlendirme istasyonundan alıyor ve kendi otomatik olarak yorumluyor. Bir önemli vazifesi de çığ. Karın içindeki çeşitli katmanları ultrasonik sensörlerle (yüksek frekanslı ses dalgaları kullanarak) belirliyor, katmanları belirledikten sonra her katmandaki kar yoğunluğunu algılıyor ve muhtemel çığ riskini, günlük olarak belirliyor. Her gün 10 dakikada bir, veri alarak bunu tanımlıyor. Otomatik olarak çeşitli birimlere talimatlar gönderiyor. Yapay zeka desteği ile insanın kritik karar mekanizmasındaki muhtemel hatalarının önüne geçilmiş oluyor. Yapay zeka teknolojilerinin geçen yıl da bu yıl da ciddi manada faydasını gördük. Herhangi bir sebepten dolayı pist kapatılması gerekiyorsa buna yapay zeka karar veriyor."

        - "Tamamen yapay zekayla yönetilebilecek bir kayak merkezi olacak"

        Kar ezme otomasyonlarının testlerinin de bu yıl tamamlandığını söyleyen Bağrıyanık, gelecek sezon pistlerin kar kalınlık ve kat doldurma işlemlerinin tamamen yapay zeka teknolojileri ile yapılacağını dile getirdi.

        Geliştirilen tüm sistemlerin çatı bir yazılımla toplanması için çalışmaların sürdüğünü belirten Bağrıyanık, "Tamamen insan müdahalesinin kapalı olacağı, insanın sadece kontrol edeceği bir çatı yazılım çok yakında hayata geçecek. Önümüzdeki sene de farklı projelerle beraber tamamen yapay zekayla yönetilebilecek bir kayak merkezini ortaya koyacağız." dedi.

        Bağrıyanık, insanın her aşamasını kontrol edeceği ancak kritik karar aşamalarının yapay zekaya bırakılacağı sistemler sayesinde yeni bir kayak merkezi modeli kurulmasını hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Amacımız Palandöken'deki yapay zeka modelini dünyaya duyurmak. Bu manada literatürde 'Palandöken'de yapay zeka modeli' şeklinde yer almayı arzu ediyoruz. Üniversiteden hocalarımız AR-GE ekibimizin içerisindeler. Özellikle burada kayak merkezlerinin teknolojisine bakıldığı zaman diğer teknolojik alanlara göre çok düşük. Bundan 20 yıl önceki telefon teknolojisi ile şu anki telefon teknolojisi arasında dağlar kadar fark varken, kayak merkezlerinde çok önemli değişiklikler görmüyoruz. Bu bizi ciddi manada cesaretlendiriyor. Üzerinde çalıştığımız projeler, kayak merkezlerinin yönetimini değiştirebilecek nitelikte."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Galatasaray'da hedef 6!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi!
        Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı
        Tekstil ve giyimde istihdam alarmı
        Tekstil ve giyimde istihdam alarmı

        Benzer Haberler

        Erzurum'da Turizm Haftası etkinlikleri sürüyor
        Erzurum'da Turizm Haftası etkinlikleri sürüyor
        Direksiyonda yaralı bulunan sürücünün aracının bagajından eşinin cesedi çık...
        Direksiyonda yaralı bulunan sürücünün aracının bagajından eşinin cesedi çık...
        Erzurum'da izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
        Erzurum'da izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
        "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması"nın Türkiye finali Erzurum'da yapıldı
        "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması"nın Türkiye finali Erzurum'da yapıldı
        Direksiyonda yaralı bulunan sürücünün aracının bagajından eşinin cesedi çık...
        Direksiyonda yaralı bulunan sürücünün aracının bagajından eşinin cesedi çık...
        GÜNCELLEME 2 - Erzurum'da eşini boğarak öldürüp intihar girişiminde bulunan...
        GÜNCELLEME 2 - Erzurum'da eşini boğarak öldürüp intihar girişiminde bulunan...