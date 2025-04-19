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        Erzurum'da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve çocukları hastaneye kaldırıldı

        Erzurum'da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 09:28 Güncelleme: 19.04.2025 - 09:36
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        Erzurum'da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve çocukları hastaneye kaldırıldı
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        Erzurum'da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu tedaviye alındı.

        Merkez Yakutiye ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde ikamet eden S.P ve çocukları N.P (2) ile R.P (6), karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, evdeki aileyi ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Hastanenin acil yoğun bakımında tedaviye alınan anne ve çocuklarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Mevlana Gül, AA muhabirine, karbonmonoksit gazı zehirlemelerine karşı uyarılarda bulundu.

        Nisan ayında havaların ısınmaya başladığını, gece ise soğukların sürdüğü geçiş dönemleri olduğunu belirten Gül, "Bundan dolayı soba ve kombi gibi ısıtma sistemlerinin kapatılmadığı, özellikle gece boyunca kullanıldığı görülmektedir. Bu geçiş sürecinde karbonmonoksitten zehirlenme vakaları artış göstermektedir." dedi.

        Karbonmonoksit zehirlenmesinin, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, halsizlik ve ilerleyen durumda bilinç kaybı gibi belirtiler gösterdiğini anlatan Gül, şöyle devam etti:

        "Özellikle kapalı ortamda uyku sırasında oluşan sızıntılar ölümcül sonuçlara yol açabilmektedir. Bu nedenle sobanın uyumadan önce mutlaka söndürülmesi, bacaların düzenli temizlenmesi, kombi ve şofbenlerin yetkili servislerce bakımdan geçirilmesi, ortamın sık sık havalandırılması ve karbonmonoksit dedektörü kullanılmasını öneriyoruz. Alacağımız basit önemlerin hayat kurtarabildiğini unutmayalım."

        Gül, benzer belirti ve durumla karşılaşan vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım almasını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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