Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar 75 haftadır Gazze için yürüyor

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla 75. haftada da yürüyüşlerini sürdürdü.

​​​​​​​Kent merkezindeki Lala Mustafa Paşa Cami önünde bir araya gelen aralarında doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Muhammed Seyda Özdiyar, grup adına yaptığı açıklamada, Pence-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Nurettin Topyürek başta olmak üzere vatan toprağının bütünlüğü ve alemi İslam için şehit düşen herkese Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlığı diledi.

Sessiz yürüyüşü 75 haftadır sürdürdüklerini ifade eden Özdiyar, zulmün her türlüsüne karşı olduklarını ve özellikle çocuklara karşı açılmış bir savaşın hayatın olağan akışında devam etmesinin mümkün olmadığını söyledi.