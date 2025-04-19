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        Erzurumspor FK-İstanbulspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Uğur Okulları İstanbulspor'a 2-1 mağlup olan Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, "Ben hiçbir zaman rakip takımın futbolcusuna, antrenörüne saha içinde ahlaksızca kelimeler kullanmadım. Teknik direktörün yapmaması gereken hareketler. Rakibimiz teknik direktörü bu tip davranışlar içerisindeydi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 18:51 Güncelleme: 19.04.2025 - 19:05
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        Erzurumspor FK-İstanbulspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Uğur Okulları İstanbulspor'a 2-1 mağlup olan Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, "Ben hiçbir zaman rakip takımın futbolcusuna, antrenörüne saha içinde ahlaksızca kelimeler kullanmadım. Teknik direktörün yapmaması gereken hareketler. Rakibimiz teknik direktörü bu tip davranışlar içerisindeydi." dedi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kutlu, maç sonunda saha içinde futbolcular ve teknik heyet arasında çıkan arbedeye ilişkin Uğur Okulları İstanbulspor teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz'ı ve hakemleri eleştirdi.

        Bazı teknik adamların maçtan önce ve sonraki demeçlerinde kamuoyuna çok güzel mesajlar vererek "futbolun oyun içindeki sürecini uzatmamız lazım" dediğini aktaran Kutlu, "Bunlardan biri de rakibimiz olan İstanbulspor'un hocasıydı. Bugün takımı tam tersini yaptı. Ben bugüne kadar bu vakit geçirmeye uğraşan, bu kadar vakit geçiren, hakemin de bu kadar vakit geçirmeye uğraşan bir takımın yanında durduğunu görmedim. Süslü kelimeler kullanıyorlar ama kendileri yapınca bu uygun oluyor. Hiçbir şekilde takımını uyardığını da görmedim. Maçtan sonra yaptığı hareketler de bir teknik direktöre yakışmıyor. Ben hiçbir zaman rakip takımın futbolcusuna, antrenörüne saha içinde ahlaksızca kelimeler kullanmadım. Teknik direktörün yapmaması gereken hareketler. Rakibimiz teknik direktörü bu tip davranışlar içerisindeydi." diye konuştu.

        Maçın, 15 dakika uzatılması gerektiğini ancak 9 dakika uzatıldığını da işaret eden Kutlu, geçen hafta aldığı cezaya da değindi.

        - Kutlu, Tahkim Kurulu'na verdiği savunmayı anlattı

        Hakemi eleştiren Kutlu, şöyle devam etti:

        "Cezaya sevk edilme nedenim, müsabaka sonrası basın toplantısında futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar olarak belirtildi. Geçen hafta maça çıkamadım. Aslında benim yaptığım futbolun itibarını kurtarmaya yönelik açıklamalardı. Futbolu ortadaki hakemler bozuyor. Biz de teknik adamlar olarak buna ihtar vermek zorundayız. Ben bugünkü hakem hakkında bir açıklama yapınca, kötü yönettiğini söyleyince hakemin bundan sonraki maçlarda kendine gelmesini sağlamak amacıyla burada konuşunca, futbolun itibarının zedelenmediği şeklinde savunmamı yapmıştım. Ama ne yazık ki Tahkim Kurulu savunmamı ciddiye almadı. Futbolun itibarını zedeleyen, biz burada hata yapıldığında dile getirmemiz değil maçı yönetenlerdir. Bugünkü maçın hakemi futbola zarar vermedi mi? Bunu burada yine konuşsam yine ceza alacağım."

        Maçın hakeminin kötü bir maç yönettiğini belirten Kutlu, Erzurumspor'a karşı farklı bir tutum olduğunu ve sürekli aynı sorunların yaşandığını vurguladı.

        Oyuncularının gösterdiği mücadeleyi de tebrik eden Kutlu, hayatı boyunca unutamayacağı bir 45 dakika izlediğini aktardı.

        - Hakem, VAR'ı duymadığı için golü verdi iddiası

        Maçın içindeki kararların izlenmesini isteyen Kutlu, "İkinci yediğimiz gol bana göre yüzde yüz ofsayt. VAR'daki hakemler topun çıkma anında durduruyorlar ya biz de durdurduk. Yüzde yüz ofsayt. Daha sonra biz 4. hakeme diyoruz ki, 'Bakıyorsunuz değil mi'. Bana 'Bakıyoruz hocam, inceliyoruz" derken orta hakem maçı başlattı. Şimdi oyuncularım dedi ki, orta hakem "VAR'ı duyamıyorum, başlatmak zorundayım" demiş ve başlatmış. Sesi duyamadığını söylemiş." diye konuştu.

        Kutlu, rakip takımın kalecisi İsa Doğan'ı da eleştirerek, "Biz bugün camia olarak, taraftar olarak, oyuncu grubu olarak kazandık. Birliğin beraberliğin daha artması gerekiyor." dedi.

        - Uğur Okulları İstanbulspor cephesi

        Uğur Okulları İstanbulspor teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, maç sonunda kendilerine saldırıldığını savunarak, "Kendi stadımızda 6 aydır antrenman yapmıyoruz, stat bozulmasın diye. Erzurumspor, İstanbul'dayken ben verdim stadı, başkanın haberi yokken. Karşılığı bu. Soyunma odasında içeri girerken dayak yemek. Erzurumspor kaç maçtır içeride kazanamıyor? Bunun sorumlusu biz miyiz. Bu maç mı sorumlusu. Hiç yakışmıyor." ifadelerini kullandı.

        Maçı 2-0 yaptıktan sonra gereksiz yere çok çekildiklerini anlatan Korkmaz, şunları kaydetti:

        "İsa (kaleci), fazla yere yattı. Herkes eleştirdi. Hiç hoş değil. Bizim takımıza yakışmaz bu. Kendisine bağırdım. Sevmediğimiz ve hoşlanmadığımız hareketler. Bundan dolayı özür diliyorum. Yatan benim futbolcumsa da eleştirim. Ben başkaları gibi değilim. Benim futbolcum da yere yatmayacak. Hoş bir şey değil bu. Ama hakem de karşılığında 12 dakika maç uzattı. Biz 6 dakikadan fazla uzatma görmedik. Layığı ile de maçı uzattı."

        Maç sonu çıkan olaylara değinen Korkmaz, "Tüm Erzurum'a sevgi saygı sunuyorum. Maçta böyle gerginlikler olabilir. Eğer olayı kişiselleştirip başka yerlere çekersek söyleyeceğim çok isim olur. Bu da hoş olmaz. Saldırıya uğradık içeride. Sahada kediler, tünelde aslan kesiliyor. Bu hiç hoş değil. Bağırma çağırma her türlü harekete hazırım ama fiziksel saldırı hiç hoş olmadı. Ben 4. hakemi bir defa uyardım, 10 dakika oldu, maçı bitirebilirsin diye. Tribündeki Erzurumspor eşofmanlı biri bana küfür etti ben de dönüp ona karşılık verdim. Olaylar böyle başladı. Bunlar olabilir ama bu camiaya mal etmiyorum bunu." değerlendirmesini yaptı.

        Korkmaz, maçın genelinde ne yaptığın bilen takımın kendileri olduğunu, bazı noktalarda fırsatlar verildiğini ancak sonunda galibiyeti aldıklarını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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