Erzurum'da ot biçerken uçurumdan düşen kişi öldü
Erzurum'un Tekman ilçesinde ot biçerken uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti.
Erzurum'un Tekman ilçesinde ot biçerken uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti.
Işıklar Mahallesi yakınlarında hayvanları için uçurum kenarında ot biçen E.D. (50) aşağıya düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen E.D’nin cenazesi morga kaldırıldı.
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