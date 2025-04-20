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        Erzurum'da ot biçerken uçurumdan düşen kişi öldü

        Erzurum'un Tekman ilçesinde ot biçerken uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 22:42 Güncelleme: 20.04.2025 - 22:42
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        Erzurum'da ot biçerken uçurumdan düşen kişi öldü
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        Erzurum'un Tekman ilçesinde ot biçerken uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Işıklar Mahallesi yakınlarında hayvanları için uçurum kenarında ot biçen E.D. (50) aşağıya düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen E.D’nin cenazesi morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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