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        Erzurum'da ters yöne giren cip otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı

        Erzurum'da ters yöne giren cipin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 18:55 Güncelleme: 21.04.2025 - 18:55
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        Erzurum'da ters yöne giren cip otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı
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        Erzurum’da ters yöne giren cipin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        A.Ö.B. idaresindeki 25 AEC 710 plakalı cip, Yeni Otogar Yolu'nda refüje çıkıp karşı şeride geçtikten sonra M.T.S. yönetimindeki 31 L 5188 plakalı otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobil ters döndü, cip ise yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki S.B. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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