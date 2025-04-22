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        Erzurum'da yolcu otobüsünün bagajında 4 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu yakalandı

        Erzurum'da, yolcu otobüsünün bagajında dedektör köpek "Hera"nın desteğiyle 4 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, olaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 10:22 Güncelleme: 22.04.2025 - 10:22
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        Erzurum'da yolcu otobüsünün bagajında 4 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu yakalandı
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        Erzurum'da, yolcu otobüsünün bagajında dedektör köpek "Hera"nın desteğiyle 4 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, olaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda durdukları yolcu otobüsünde hassas burunlu narkotik madde arama köpeği "Hera"nın desteğiyle arama yaptı.

        Otobüsün bagaj kısmında bir valizin tabanına gizlenmiş 4 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ile suç unsuru olduğu değerlendirilen 2 bin 735 lira ele geçirildi, yolculardan G.M.K. (48) polislerce gözaltına alındı.

        Zanlı G.M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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