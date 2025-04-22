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        Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yıldız'dan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı

        Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 16:40 Güncelleme: 22.04.2025 - 16:40
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        Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yıldız'dan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı
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        Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yıldız, mesajında, 23 Nisan 1920'nin, milletin, canı, kanı pahasına verdiği özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin milli egemenlik ile taçlandırıldığı gurur günü olduğunu belirtti.

        TBMM'nin 600 yıl dünyaya hükmeden bir imparatorluğun küllerinden özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti doğduğunu, ezelden beridir hür yaşayan milletin, ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşayacağını dünyaya ilan ettiğini ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarken, geleceğin teminatı olan çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamanın, aslında kendi geleceğimize, ülkemizin geleceğine katkıda bulunmak anlamına geldiğinin idraki içindeyiz. Ülkemizin daha da gelişip kalkınması, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkması için yarının büyükleri olan çocuklarımızın, sorumluluklarının bilincinde, ülkesini ve milletini seven, kendi toplumunun ve evrensel anlayışın doğrularından haberdar olan, okuyan gençler olarak yetişerek ülkemizin geleceğini aydınlatacaklarına olan inancımız tamdır."

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