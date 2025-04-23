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        Erzurum'da sigara tartışmasında 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde "sigara vermeme" nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 10:35 Güncelleme: 23.04.2025 - 10:35
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        Erzurum'da sigara tartışmasında 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Erzurum'un Palandöken ilçesinde "sigara vermeme" nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Müftüsolakzade Mahallesi'nde dün akşam Onur Burak Ö. (18), Kadir İ. (16) ile Bedirhan A. (17), yürüyüş yapan C.Ö'den sigara istedi.

        İçmediği için üzerinde sigara olmadığını belirten C.Ö. ile bu kişiler arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Bıçakla yaralanan C.Ö, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri olayın ardından kaçan 3 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerden Onur Burak Ö. ile Kadir İ'nin "kasten yaralama"dan suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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