Erzurum'da sigara tartışmasında 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı

Şüphelilerden Onur Burak Ö. ile Kadir İ'nin "kasten yaralama"dan suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

İçmediği için üzerinde sigara olmadığını belirten C.Ö. ile bu kişiler arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

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